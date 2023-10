Srbska policija je za Milana Radoičića odredila 48-urni pripor, preiskali pa so tudi stanovanje in druge prostore v njegovi lasti, so še sporočili z notranjega ministrstva.

Radoičić je s položaja podpredsednika Srbske liste, stranke, ki goji tesne stike z Beogradom, odstopil minuli teden. V petek je prevzel tudi prevzel vso odgovornost za organizacijo oboroženega spopada v vasi Banjska, v katerem so bili ubiti kosovski policist in trije napadalci.

Prek svojega odvetnika Gorana Petronijevića je v izjavi za javnost sporočil, da je skupaj s »sonarodnjaki s severa Kosova« 24. septembra prišel v vas Banjska. »Razlog za našo vrnitev je bil, da opogumimo srbski narod s tega območja v uporu proti terorju, ki ga prenaša vsak dan,« je zapisal v izjavi. Zagotovil je, da je vse logistične priprave opravil sam in da to dejanje ni povezano z njegovo minulo politično dejavnostjo. »O tem nisem obveščal nikogar, niti srbskih oblasti, niti od njih nisem prejel nobene pomoči,« je še zatrdil.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v ponedeljek zagotovil, da bodo vsi storilci kriminalnih dejanj, ki jih bodo našli na ozemlju Srbije, zanje morali odgovarjati. »Tožilstvo bo opravilo svoje delo,« je dejal.

Priština na čelu s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem sicer trdi, da je Srbija napadalcem v Banjski nudila logistično podporo ter da je bil napad del širšega načrta nezakonite priključitve severa Kosova, oblasti v Beogradu na čelu z Vučićem pa vpletenost Srbije v incident zanikajo.