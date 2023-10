Po podatkih policije se je napad zgodil v ponedeljek zjutraj v Naarnu, majhni podeželski občini v bližini Linza. Ko je 37-letna lastnica psa sprehajala svojega terierja, je mimo pritekla 60-letna ženska, ki jo je pes napadel, lastnica pa živali ni mogla zadržati, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah policije je žrtev utrpela številne poškodbe. Poškodovana je bila tudi lastnica psa, zato je policija doslej še ni mogla zaslišati, je pojasnila tiskovna predstavnica policije in dodala, da natančen razplet okoliščin za zdaj še ni znan. Pes naj bi bil sicer na povodcu, vendar ni imel nagobčnika.

V Zgornji Avstriji je nagobčnik obvezen le za pse, ki so se v preteklosti vedli agresivno ter bi lahko ogrožali ljudi in živali. »Ameriški staffordshirski terier iz Naarna pa pred tem ni bil opažen kot agresiven,« je povedal župan Martin Gaisberger ter dodal, da imata lastnica in njen partner več odraslih psov in mladičev.

Prav tako v Zgornji Avstriji zakonodaja ne predpisuje posebnih zahtev za lastništvo potencialno nevarnih psov. Opraviti je namreč treba le šesturni tečaj. V nekaterih preostalih avstrijskih deželah pa je potrebno pridobiti posebno dovoljenje oziroma opraviti izpit, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Deželni minister za zaščito živali Michael Lindner je danes sporočil, da je že naročil pregled zgornjeavstrijskega zakona o lastništvu psov. »Ne moremo se preprosto vrniti k običajnemu delovanju, ampak moramo s strokovnjaki kritično preučiti zakon,« je dodal.