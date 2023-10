Nadzor na avstrijsko-slovaški meji se bo začel ob polnoči in bo sprva trajal deset dni, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočil avstrijski notranji minister Gerhard Karner. Cilj je preprečiti tihotapcem, da bi ubirali alternativne poti prek Avstrije, je dodal.

Avstrija sicer že od leta 2015 izvaja nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo in Madžarsko. Od takrat ga na vsakih šest mesecev podaljšuje, pri čemer se trenutno podaljšanje izteče sredi novembra. Po neuradnih informacijah ga bodo podaljšali še za pol leta.

Na Poljskem in Češkem bo nadzor sprva uveden za deset dni

Odločitev o uvedbi nadzora na meji s Slovaško so že pred tem danes sporočile oblasti v Varšavi in Pragi. »Od polnoči ponovno uvajamo mejni nadzor na meji s Slovaško,« je dejal poljski notranji minister Mariusz Kaminski, enako pa je v Pragi sporočil njegov češki kolega Vit Rakušan.

»Vlada se je odločila za ponovni začasni mejni nadzor na meji s Slovaško. Nadzor bo uveden opolnoči,« je danes na novinarski konferenci dejal Kaminski, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Dodal je, da bo nadzor sprva uveden za deset dni, zelo verjetno pa ga bodo podaljšali. Opozoril je, da se je migracijski val preko Slovaške okrepil, število prebežnikov, ki na Slovaško pridejo nezakonito, pa se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za skoraj desetkrat. Varšava je o vzpostavitvi nadzora na notranji schengenski meji s Slovaško že obvestila Evropsko komisijo, je dodal Kaminski.

Nadzor na meji s Slovaško bo v sredo uvedla tudi Češka, je danes sporočil češki notranji minister Vit Rakušan. Češka bo nadzor izvajala do 13. oktobra, je dodal na družbenem omrežju X, in dodal, da je ukrep usklajen s Poljsko. »Število nezakonitih migrantov v EU znova narašča. Tega ne jemljemo zlahka,« pa je na družbenem omrežju X sporočil češki premier Petr Fiala.

Fico: Za rešitev problema z migranti bomo morali uporabiti silo

Na Slovaškem so v zadnjem času zabeležili porast števila prebežnikov, ki večinoma prihajajo iz Srbije prek Madžarske. V prvih osmih mesecih letos so prestregli približno 24.500 migrantov, ki so v državo vstopili nezakonito.

Robert Fico, ki je po sobotnih volitvah v ponedeljek dobil mandat za sestavo vlade, je obljubil, da bo uvedel takojšen nadzor na meji z Madžarsko, če bo postal premier. »Za rešitev problema z migranti bomo morali uporabiti silo,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.