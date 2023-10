Kramar ima več kot 30 let delovnih izkušenj na področju zdravstva, od tega deset let izkušenj na področju vodenja. Delovne izkušnje pri vodenju si je pridobil kot vodja izmene in namestnik vodje na Reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, od leta 2018 dalje pa kot vodja Reševalne postaje UKC Ljubljana, je razvidno iz obrazložitve sklepa, ki ga je danes sprejel velenjski mestni svet.

Na razpis za prosto delovno mesto direktorja ZD Velenje, ki je bil objavljen 6. septembra letos, je prispelo pet prijav, od katerih sta dva kandidata izpolnjevala vse razpisne pogoje. Svet zavoda je 27. septembra izvedel razgovore in glasovanje, na podlagi katerega je kot najustreznejšega kandidata za zasedbo delovnega mesta direktorja zavoda izglasoval Kramarja, je še razvidno iz obrazložitve.

Po odhodu Janka Šteharnika z mesta direktorja ZD Velenje je vodenje tega zavoda v začetku maja letos kot v. d. direktorice prevzela vodja tamkajšnjega laboratorija Maja Škerjanec.

ZD Velenje je spomladi letos med drugim pretresel tragični dogodek, ko je 29. marca zgodaj zjutraj na poti v ZD Velenje umrl 74-letni občan, ki se je zaradi hudih bolečin tja drugič v manj kot dveh urah odpeljal sam z avtomobilom. Temu so sledile številne kritike in vprašanja, zakaj niso ponj prišli reševalci.

Po dogodku je stekel notranji strokovni nadzor v ZD Velenje, ki je po navedbah ZD Velenje pokazal, da vzrok smrti bolnika in razlog iskanja zdravstvene pomoči nista bila povezana. Pokojni naj bi namreč umrl zaradi anevrizme, medtem ko naj bi usodnega dne pomoč iskal zaradi bolečin ob ledvičnih kamnih. Po navedbah notranjega nadzora ZD Velenje smrti v nobenem primeru ne bi mogli preprečiti.

Po dogodku je Šteharnik, na katerega so že pred tem nekaj časa letele kritike vodenja, podal predlog za sporazumno prekinitev delovnega razmerja na mestu direktorja, ob tem pa je pojasnil, da predlog ni posledica omenjenega tragičnega dogodka, ampak razhajanj med njim in velenjskim županom Petrom Dermolom o razvoju in prihodnosti zdravstva v Velenju.

Po odhodu z mesta direktorja je Šteharnik ostal v ZD Velenje kot svetovalec, s čimer se med drugim ni strinjala Ljudska iniciativa Velenje. Ta je tudi s podpisi občanov zahtevala odstop celotne uprave zdravstvenega doma in vseh njenih svetovalcev.