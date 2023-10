Slovenska moška odbojkarska reprezentanca tudi na tretji tekmi turnirja olimpijskih kvalifikacij ni dovolila presenečenja. Po Tuniziji in Turčiji je v Tokiu kljub nekoliko slabši igri pričakovano premagala še Finsko, izid je bil 3:1. Za Slovence je bil to prvi izgubljeni niz na turnirju.

Slovenci sicer niso imeli najboljšega dneva, a so že nekajkrat v zadnjih letih dokazali, da se znajo izvleči tudi ob nekoliko slabši igri. Proti Finski, ki so jo na evropskem prvenstvu v Varni premagali gladko, tokrat s servisom niso pritiskali, kot znajo, težave so imeli pri sprejemu in posledično tudi v napadu, razigrali so se šele ob koncu tekme.

A kljub vsemu prvi niz ni kazal na to, da bi lahko imeli težave. Po prvem vodstvu na tekmi s 5:4 so postopoma večali razliko do 16:11, nato so izgubili tri zaporedne točke, a hitro premagali krajšo krizo in spet začeli višati vodstvo. Po bloku Jana Kozamernika za 24:17 je bilo jasno, da bodo uvodni niz dobili.

Po njem pa so se razigrali Finci, začeli so bolje servirati, v napadu niso več grešili. Po bloku Čebulju in dvema zaporednima asoma so povedli z 10:3, do konca niza pa niso več popuščali. Vodili so že za devet točk, ob koncu so se jim Slovenci približali na šest, toda preobrata ni bilo.

Z odlično igro so Skandinavci nadaljevali tudi v tretjem nizu. Po njihovem vodstvu s 16:13 pa je vendarle prišlo do premika naprej v igri slovenske vrste. Tega je povzročila predvsem menjava organizatorja igre, Uroš Planinšič je zamenjal Dejana Vinčića, po njej s Slovenci vendarle zaigrali bolje. Dodatno so jih podžgale še provokacije finskih igralcev, predvsem je to razjezilo Klemna Čebulja, ki je tako kot finski igralec prejel rdeč karton, ta v odbojki pomeni točko. Po izidu 20:20 je bil prav Čebulj eden najzaslužnejših za pet zaporednih slovenskih točk, z napadom je tudi končal niz.

Z dobro igro je Korošec, ki je bil z 18 točkami najučinkovitejši v slovenski vrsti, nadaljeval tudi v četrtem delu tekme. Po začetnem vodstvu tekmecev je z blokom izenačil na 10:10, z napadom poskrbel za 13:10, odpor Fincev je takrat začel plahneti, še posebno, ko se je Čebulju pri zbiranju točk pridružil še Rok MOžič. Do konca se Skandinavci niso več resneje približali in Slovenci, ki so šele četrti niz, ki ga je z dvema asoma končal Čebulj, približno odigrali, kot znajo, so se lahko veselili težko priborjene zmage.

Že v sredo Slovence čaka nova tekma, pomerili se bodo z Egiptom.