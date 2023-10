V drugi polovici noči na sredo bo oblačnost naraščala, le na Primorskem bo še nekaj jasnine. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15 stopinj Celzija.

V sredo bo pretežno oblačno, manj oblačnosti bo ob morju. Največja verjetnost za občasne krajevne padavine je v severni polovici Slovenije, lahko tudi zagrmi. Drugod bo povečini suho. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod veter vzhodnih smeri. Zvečer se bo jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo sončno z meglenim jutrom po nižinah. V petek bo zmerno, občasno ponekod pretežno oblačno. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad severozahodnim Balkanom in srednjo Evropo slabi. Hladna fronta se čez zahodno Evropo pomika proti Alpam in bo v sredo zjutraj dosegla naše kraje. Pred njo k nam od jugozahoda doteka precej topel in nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo precej jasno z jutranjo meglo, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V Alpah se bodo zvečer pojavile krajevne padavine, deloma nevihte. V sredo bo pretežno oblačno, nekoliko manj oblakov bo ob severnem Jadranu. Predvsem ob meji z Avstrijo ter v Furlaniji-Julijski krajini bodo občasno krajevne padavine. Ob severnem Jadranu bo zapihala burja.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena sprva ugoden, proti večeru pa se bo obremenitev postopno povečevala. Občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave. V sredo bo sprva vpliv vremena zmerno obremenilen, popoldne bo obremenitev popustila.