Požare na območju regije East Gippsland še dodatno krepi veter s sunki do 80 kilometrov na uro. Oblasti so preventivno izdale ukaz o evakuaciji za več podeželskih naselij, saj da požari ogrožajo domove in življenja. Ljudem, ki jim še ni uspelo zapustiti ogroženih območij, pa so svetovali, naj si najdejo zatočišča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Gasilci se trudijo omejiti požar, vendar je to zelo težko, so sporočile lokalne oblasti.

Za popoldne sicer vremenoslovci napovedujejo dež, ki bi lahko pomagal gasilcem pri omejevanju in gašenju požarov.

Še en požar pa je ušel izpod nadzora na otoku Flinders pri Tasmaniji, vendar se zaradi dežja ne širi zelo hitro.

Po več bolj mokrih poletjih strokovnjaki svarijo, da bi lahko letos Avstralijo prizadeli še hujši gozdni požari, kot so jo med letoma 2019 in 2020.