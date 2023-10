Kot je dejal, upa, da bo to kontinuiteto zagotovil s hitrim zaključkom podnebnih pogajanj in s predlogom ambicioznega podnebnega cilja za leto 2040, ki ga je napovedal za prvo četrtletje prihodnjega leta, so sporočili iz Evropskega parlamenta.

EU bi si morala zastaviti cilj, da do leta 2040 zmanjša emisije za vsaj 90 odstotkov v primerjavi z letom 1990, je dejal Hoekstra, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo pa lahko uspe le, če se bo prebivalstvo strinjalo z njim, je opozoril.

Med triurnim zaslišanjem je napovedal, da namerava vztrajati pri vseh podnebnih ciljih, ki jih je v zakonodajo zapisala EU. Opozoril je tudi, da EU »ne more sama doseči podnebne nevtralnosti«. Globalno sodelovanje in financiranje podnebnih ukrepov sta ključnega pomena, je dejal in in obljubil, da si bo »prizadeval za uspeh« na prihajajoči podnebni konferenci Združenih narodov COP28.

Nizozemec je sicer po mnenju nekaterih kontroverzen kandidat, saj je dve leti delal za naftnega giganta Shell in svetovalno podjetje za upravljanje McKenzie, poroča dpa. Hoekstra se je vprašanjem o tem večinoma izogibal in se skliceval na svojo kasnejšo vlogo finančnega in pozneje zunanjega ministra.

Na zaslišanju so sodelovali tudi odbori za industrijo, raziskave in energetiko, za zunanje zadeve in za razvoj. Po zaslišanju pa so se predsedniki odborov in predstavniki parlamentarnih skupin v odborih za zaprtimi vrati do pozne noči pogajali o tem, kako ocenjujejo Hoekstrovo delo, poroča dpa. Odločitev o oceni njegovega dela pa so nato po poročanju Politica preložili na danes popoldne.

Hoekstro, 47-letnega nekdanjega nizozemskega finančnega in zunanjega ministra, je za komisarja za podnebne ukrepe predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlagala po odstopu Nizozemca Fransa Timmermansa.

Za evropski zeleni dogovor, nad katerim je bdel Timmermans, pa naj bi bil pristojen podpredsednik komisije Maroš Šefčovič, ki ga zaslišanje pred odborom čaka danes. O njunem imenovanju bo Evropski parlament predvidoma glasoval v četrtek.