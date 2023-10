Gaetz spada v skupino skrajnih republikancev, ki so želeli na pozive bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa ohromiti zvezno vlado s prekinitvijo proračunskega financiranja njenih agencij.

V nedeljo se je začelo novo proračunsko leto 2024, zakoni o proračunski porabi še niso potrjeni in kongres je običajno v takih primerih začasno podaljšal financiranje po proračunu iz prejšnjega leta. Trump pa je od republikancev zahteval, da se financiranje vlade prekine. Gaetz je pri tem grozil McCarthyju, da bo sprožil postopek za njegovo odstavitev, če bo z demokrati in senatom sprejel dogovor o podaljšanju financiranja vlade.

McCarthy pa je v soboto presenetljivo prepričal demokrate, da so glasovali za predlog, ki ga je potem isti večer potrdil še senat. Po potrditvi je dejal, da je država bolj pomembna in, če ga želi kdo odstaviti, naj to stori.

Gaetzu je nato v ponedeljek vložil v proceduro predlog za odstavitev McCarthyja. Zadnji tak poskus je bil sicer leta 1910, ki pa ni bil uspešen, poroča ameriški portal Politico.

McCarthyjev položaj bo morda nato odvisen od opozicijskih manjšinskih demokratov, saj je bil na položaj predsednika izvoljen s tesno večino in to po tednu dni glasovanj. Nasprotovali so mu republikanci, ker se ni zavezal drastičnemu krčenju proračuna in ustavni obtožbi predsednika Joeja Bidna. Da so ga potrdili na položaj, je med drugim sprejel pogoj, da lahko le en kongresnik zahteva glasovanje o njegovi odstavitvi.

McCarthy je poleti s predsednikom Bidnom sprejel dogovor o proračunu in javnem dolgu za dve leti. Biden je zato prejšnji mesec zavračal pogajanja o nadaljevanju financiranja vlade, saj da naj McCarthy spoštuje dogovor, ki je bil potrjen v kongresu.

Gaetz za zdaj še nima dovolj podpore, da bi ob sodelovanju z demokrati poskrbel za odstavitev McCarthyja. Javno so ga podprli doslej le trije kolegi, vendar Gaetz računa na podporo drugih, med njimi kongresnika slovenskega rodu iz Arizone Paula Gosarja.