Oblikovanje od stekla do jekla in nazaj

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje je do 5. novembra na ogled razstava Zakaj je vaza podobna hiši? Od sistemskega do fantazijskega z oblikovalko Janjo Lap. Ta pozabljena ustvarjalka je slovensko bivalno kulturo najbolj zaznamovala z oblikovanjem stekla, a lotevala se je zelo različnih področij, od industrijskega oblikovanja do oblikovanja bivalnih modulov za ljudi, ki jih je prizadel potres. Ob otvoritvi razstave je izšla tudi njena monografija.