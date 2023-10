Po uspešnem uvodu v sezono, ko so v ligi ABA po pravi drami v zaključku na kolena spravili Mego in se ji oddolžili za poraz v superpokalu, se za Cedevito Olimpijo začenjajo tudi obveznosti v evropskem pokalu. Po vsej verjetnosti bo tekmovanje v takšni obliki potekalo zadnjič, saj naj bi se že v naslednji sezoni po izboljšanju odnosov med evroligo in Mednarodno košarkarsko zvezo Fiba združilo z ligo prvakov. To pot so vodilni znova posegli v sistem. Dve skupini z desetimi ekipami ostajajo, a se v končnico več ne uvrsti po najboljših osem. Najboljša dva potujeta neposredno v četrtfinale. Tisti od tretjega do šestega mesta pa se bodo na eno zmago udarili za preostala štiri mesta. Tudi v četrtfinalu bodo moštva igrala na eno zmago, v polfinalu in finalu pa na dve. Naslov prvaka brani Gran Canaria slovenskega trenerja Jake Lakoviča. Špansko moštvo se ni odločilo za nastopanje v evroligi, ki mu je pripadalo, saj bi to za seboj potegnilo previsoke stroške.

Po Hapoelu Joventut in Bešiktaš

Ljubljančani so se to pot znova znašli v težji skupini. Že uvodni nasprotnik se lahko pohvali s tem, da je v lanski sezoni v finalu izraelskega prvenstva na odločilni tekmi za las klonil proti evroligašu Maccabiju. Španski Joventut vsako leto cilja na naslov prvaka, lani je v polfinalu le za tri točke izgubil proti Gran Canarii. Visoke ambicije ima italijanska Venezia, Paris Basketball in London Lions sta iz evropskih prestolnic, ki tržno močno zanimata evroligo in bosta slej kot prej nastopila v najelitnejšem evropskem tekmovanju, zato so tudi finančna vlaganja v moštvi vsako leto večja. Turški Bešiktaš je za trenerja postavil ambicioznega Srba Dušana Alimpijevića, ki je v zadnjih sezonah uspešno deloval pri Bursasporju. Hitro rastoči litovski klub BC Wolves je sklenil sodelovanje s šejki iz Dubaja in v omenjeno mesto v Združenih Arabskih Emiratih preselil tudi klubske pisarne. Želja predsednika Rimantasa Kaukenasa in ambasadorjev kluba bratov Lavrinovič je bila, da bi bil Dubaj tudi prizorišče domačih tekem, a je vmes poseglo vodstvo evropskega pokala in to preprečilo. V skupini A sta še lanski polfinalist drugo kakovostnega evropskega tekmovanja Prometej in nemški Hamburg.

»Na začetku sezone nam bo težko, saj imamo izredno zahteven razpored tekem v obeh tekmovanjih. V prvih treh krogih evropskega pokala nas čakajo ekipe, ki ne merijo le na vrh naše skupine temveč celotnega tekmovanja. Hapoel Tel Aviv, Joventut in Bešiktaš bodo skupaj z Venezio skoraj zagotovo med prvimi šestimi v skupini. Ostale ekipe pa za preostali dve mesti čaka hud boj,« je misli strnil trener Cedevite Olimpije Simone Pianigiani.

Ne smejo pasti pod vpliv atmosfere

Italijan na klopi ljubljanskega kluba je nazadnje v evropskem pokalu ekipo vodil pred šestimi leti, ko je bil trener Hapoela iz Jeruzalema. Tudi zato, ker je v Izraelu deloval, dobro ve, kaj ga z igralci čaka v Tel Avivu. »To bo za nas težko gostovanje, saj so tamkajšnji navijači vročekrvni in z navijanjem potiskajo ekipo k boljši igri. V zadnjih letih je klub dvignil proračun in zgradil dobro ekipo z dolgo klopjo. Hapoel gre lahko v letošnjem evropskem pokalu tudi do konca. Proti nam bodo v vlogi super favorita, tudi zato, ker mi še nismo v pravem stanju. Najbolj pomembno bo, da ne bomo padli pod vpliv atmosfere. Hapoel igra hitro in agresivno, nasprotnika pa želi streti že na začetku tekme. Veliko tečejo, tudi visoki igralci. Če bomo znali to zdržati, potem nas utegne čakati zanimiva tekma,« sporoča Pianigiani, ki je z ekipo proti Tel Avivu poletel v včerajšnjih večernih urah. Na letalu ni bilo Roka Radoviča, ki še vedno okreva po bolezni, bo pa v ekipi Nikola Radičević, ki je dobil zeleno luč za igro s kontaktom, a bo zaradi tega, ker je izpustil poletne priprave, potreboval še nekaj časa, da pride v pravo formo.

Eden tistih, na katerega bo Pinigiani v letošnji sezoni veliko stavil, je Sean Armand. Pri 32-letih je Američan že pravi veteran, dobro pa je vajen tudi nastopov pred predstavniki sedme sile. »Proti Megi smo v prvem polčasu pokazali, česa je ta ekipa sposobna. Ne govorim le o 20 točkah razlike, bolj je bilo pomembno kroženje žoge, kako smo iskali prostega soigralca. Bili smo tudi agresivni v obrambi. V drugem polčasu smo padli, saj še iščemo pravo formo. Če bo pristop pravi, se nam ni potrebno bati nikogar. Počasi napredujemo, se spoznavamo. Všeč mi je ekipa in mislim, da utegne biti pred nami zabavna sezona.«

Evropski pokal, skupina A, 1. krog, danes ob 19. uri: Hapoel – Olimpija, ob 20.30: Paris – BC Wolves, jutri ob 18. uri: Prometej – Hamburg, ob 20.15: Joventut – Bešiktaš, ob 20.30: London Lions – Venezia.