Vrag je vzel šalo. Pred slovensko nogometno reprezentanci so štiri tekme, na katerih bodo fantje morali pokazati, da so dovolj dobri, da lahko prihodnje leto zaigrajo na evropskem prvenstvu. Da bi se tja uvrstili, pa morajo zbrati še kar nekaj točk. Veliko točk. Prvi priložnosti bosta že tekmi proti Finski 14. oktobra v Stožicah in tri dni kasneje proti Severni Irski v gosteh. Želja vseh, ki so del izbrane vrste, pa je, da varovanci Matjaža Keka osvojijo vseh šest točk. To bi namreč pomenilo, da ostajajo prvi na lestvici skupine H. Tako bi na zadnjih dveh tekmah novembra proti Danski in Kazahstanu imeli vse v svojih rokah. Na prvenstvo v Nemčiji namreč vodita prvi dve mesti.

S Finsko imajo Slovenci veliko neporavnanih računov, saj so v Helsinkih nepričakovano izgubili tekmo, na kateri so realno pričakovali točke. Toda zaradi poškodbe tedaj v moštvu ni bilo kapetana Jana Oblaka, ki je sicer v nedeljo dočakal jubilejni 400. nastop v dresu Atletica in se zapisal v zgodovino kot tujec z največjim številom nastopov za madridskega velikana. Zdaj je že jasno, da bodo Stožice razprodane, saj je na voljo le še 300 vstopnic. »Sklepna dejanja so pred nami. Potrebujemo točke za naše želje in cilje. Že prvi tekmec prinaša veliko motivacije, prepričanja, da bo kakovostna Slovenija prišla do novih točk. Smo sredi sezone in vedno je kakšna težava. Še en teden je do zbora, spremljali bomo tiste, ki imajo težave. Ta spisek nosi preverjena imena, so pa še imena, ki čakajo na klic. Veselim se izziva, to je velik privilegij, da lahko razmišljamo o svoji kakovosti in da posrkamo pozitivno energijo z zadnjih tekem v Ljubljani,« je dejal selektor Matjaž Kek in poudaril, da se še ne ukvarja z računanjem, koliko točk mora Slovenija še osvojiti. A dejstvo je, da mora proti Finski in Severni Irski vseh šest. Je pa res, da so Finci na lestvici Mednarodne nogometne zveze uvrščeni višje, saj zasedajo 54. mesto, medtem ko so Slovenci na 59. mestu, Severna Irska pa je 74.

Statistika medsebojnih tekem sicer razkriva, da gre za tekmeca, ki našim ne ustrezata. Leta 2013 smo proti Finski v gosteh izgubili z 0:2 in leta 1999 igrali 1:1, s Severnimi Irci pa smo na petih tekmah zmagali le enkrat, in sicer leta 2008 z 2:0, sicer pa trikrat izgubili in enkrat remizirali. »Samo vsaka naslednja tekma me zanima. Finska je prevelik izziv, da bi lahko razmišljali o čemerkoli drugem. Vse štiri tekme do konca so najpomembnejše in bodo najpomembnejše. Finska ima ekipo, ki jo je potrebno spoštovati, a najprej moramo poskrbeti za našo pripravo, da bomo lahko dovolj sproščeni, da dobro odigramo,« še pravi Kek, ki ima nekaj težav s poškodobami nogometašev. Tako na seznamu ni Mihe Zajca in Davida Brekala, ki ga čaka magnetna resonanca, težave imata tudi Vanja Drkušić in Andraž Šporar. »Imamo dovolj igralcev in zaupamo vsakemu. Ta seznam bo doživel nekaj sprememb, tako da bomo aktivirali igralce iz slovenske lige in tujih lig, tiste, ki jih bomo potrebovali. V Belfastu pa bodo potrebne tudi mišice, tudi o tem razmišljamo v strokovnem štabu,« še pojasnjuje selektor.

Sloveniji sicer po šestih kvalifikacijskih tekmah dobro kaže, saj je s 13 točkami na prvem mestu, enako število točk ima Danska, po eno manj imata Finska in Kazahstan, Severna Irska je pri treh, San Marino pa je brez točk. Kot že rečeno, na EP v Nemčijo vodita prvi dve mesti v skupini.

*** Vse štiri tekme do konca so najpomembnejše in bodo najpomembnejše. Finska ima ekipo, ki jo je potrebno spoštovati, a najprej moramo poskrbeti za našo pripravo, da bomo lahko dovolj sproščeni, da dobro odigramo. Matjaž Kek, selektor Slovenije