Strah pred praznimi šolami

Nekatere šole v Mestni občini Ljubljana pokajo po šivih. S takšnim trendom se srečujejo predvsem šole, v čigar okoliših so v zadnjih letih zrasle večje stanovanjske soseske, ki so pritegnile veliko družin z majhnimi otroki. V tej isti Ljubljani se dogaja tudi obraten proces. V središču mesta, recimo, naj bi šole z leti imele vedno več praznih šolskih klopi. To je po eni strani posledica manjše rodnosti. Po drugi strani pa je verjetno povezano tudi s tem, da se mnoge družine iz različnih razlogov izseljujejo iz središča mesta. Nekaterim ne ustreza vsakodnevno spopadanje s prometnimi zamaški, drugi bi raje živeli v manj hrupnih soseskah z več zelenimi površinami neposredno ob domu, tretjim se življenje v središču mesta enostavno zdi predrago. Mlade družine, ki bi želele stanovati v centru, pa ob iskanju primernega stanovanja naletijo na kruto dejstvo, da veliko lastnikov raje kot družinam stanovanja oddaja turistom, ker se jim to bolj izplača.