Odlagališče NSRAO mora biti zgrajeno do leta 2028

Meddržavna komisija JEK, ki se je včeraj sestala v Krškem, je ponovno ugotovila, da odlagališči nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov ne bosta zgrajeni do leta 2025, kot je opredeljeno v meddržavni pogodbi. Zato od pristojnih služb pričakuje, da čim prej začnejo gradnjo odlagališč na Vrbini in v hrvaškem Čerkezovcu.