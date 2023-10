Objektov na poplavnih območjih raje ne bi zavarovali

Zavarovalnice so vse bolj zadržane pri sklepanju zavarovanj za primer poplav za objekte, ki so zgrajeni na poplavnem območju. Da vsaj do zaključka sanacije takih zavarovanj ne sklepajo, so potrdili v treh zavarovalnicah, kako bo kasneje, pa ostaja negotovo.