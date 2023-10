Molite!

Na Poljskem so se zbrali duhovniki kar pri enem od svojih kolegov doma. Bili so zagnani in vestni in tako zelo goreči, da je eden od gostov padel celo v nezavest. No ... seveda imate v mislih prizore iz ameriških filmov, ko kakšni pridigarji tako goreče pridigajo in molijo, da so verniki v popoldnem transu. Hja, tudi tukaj so bili. Verjetno. Pa da vas ne puščamo več v negotovosti. Poljski duhovniki niso ravno molili. Imeli so zabavo. Tako bolj žgečkljive sorte. Tudi nekega spolnega delavca so najeli. In prav temu je med orgijo postalo slabo in je padel v nezavest. Na Poljskem je zdaj to seveda prvovrsten škandal, mi pa se sprašujemo, ali zato, ker so imeli duhovniki orgije, ali zato, ker so brezsramno izkoriščali slabo plačanega prekarnega delavca.