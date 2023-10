Dan po njej sta oba kluba podala svoji izjavi za javnost in krivdo za nastale dogodke v prostoru VIP iskala pri nasprotni strani. Nobene samorefleksije z obeh strani, nobenega obžalovanja, bolj ostri v svojih besedah pa so bili Slatinčani, ki že takoj po tekmi niso izbirali besed na račun glavnega sodnika tekme Alena Bubka in sodniške organizacije v celoti. Prednjačil je predvsem trener Rogaške Oskar Drobne, včeraj je na svoji Facebook strani daljše pismo napisal športni direktor Rogaške Nino Ivačič. Tudi on ni varčeval z besedami na račun Bubka, krivdo za dogodke v prostoru VIP je naprtil vodstvu Olimpije, prav tako ni »pozabil« na vodstvo Nogometne zveze Slovenije, s katerim so Slatinčani v »vojni« že vse od neodigrane tekme v Kopru.

»Do naših navijačev se v Rogaški Slatini nihče ne bo vedel žaljivo, nihče jih ne bo provociral. To lahko počnete doma, v Ljubljani, kjer se skrivate celo pred svojimi navijači. S kazanjem sredinca, z žalitvami in provokacijami ste izzvali incident. Vodstvo Rogaške tega žal ni moglo preprečiti, ker ni bilo prisotno na tribuni VIP. Naš klub namreč trenutno nima vodstva, ker ga je vaša mati Nogometna zveza Slovenije zrušila. Nekaj kapljic pijače, usmerjene proti vam, je še dober razplet v primerjavi s tem, kar bi se lahko zgodilo zaradi vašega neodgovornega obnašanja, sploh ob dejstvu, da ste imeli ob sebi otroka. Varnostna služba, osebje in prostovoljci so na srečo dobro odreagirali in preprečili fizični kontakt,« je NK Rogaška zapisal v svoji uradni izjavi, v kateri je še veliko drugih grobih besed na račun ljubljanskega kluba.

Precej manj obsežna je uradna izjava vodstva NK Olimpija. »Po pisku enajstmetrovke je do obračunavanja prišlo na delu tribune, namenjene VIP gostom. Ker sektorji med seboj niso dovolj dobro ograjeni, so se v dogajanje vključili celo preostali gledalci. Navijači NK Rogaška so ostro napadli športnega direktorja Gorana Boromiso, ki je tekmo spremljal v družbi direktorja Igorja Barišića, strokovnjaka za telesno pripravo Nikole Vidovića ter mlajšega sina. V delegacijo NK Olimpija so metali plastenke in pivske kozarce, sledili so jim tudi v VIP notranje prostore. Nasilno vedenje se je nadaljevalo tudi po tekmi v tunelu ob igrišču. Bili smo priča zmerljivkam in grobim reakcijam, zato so naši igralci morali tekmovališče zapustiti v spremstvu policije,« smo lahko prebrali v izjavi.

Vodstvo Nogometne zveze Slovenije se na dogodke uradno še ni odzvalo. Pričakujemo lahko, da bo to storilo danes ali v prihodnjih dneh. Dogajanje v Rogaški Slatini dodatno meče slabo luč na slovenski prvoligaški nogomet, ki že tako nima prav veliko privržencev. Težko je reči, ali je sodnik Bubek pravilno dosodil najstrožjo kazen za aktualne državne prvake. Iz posnetka se slabo vidi, ali je Andrej Pavlović res podrl Marka Mijajlovića, čeprav je imel roko na njegovem telesu, ali je le-ta ob svojem debiju v zeleno-belem dresu le teatralno padel v domačem kazenskem prostoru. Dejstvo je, da se iz VAR sobe niso oglasili. A kakorkoli že, to ne bi smel biti razlog za dogodke, ki so se zgodili. Boštjan Jeglič, disciplinski sodnik NZS, je še pred eno težko nalogo, skrajni čas pa je, da se takšna dogajanja izkoreninijo s slovenskih stadionov, preden pride do kakšnih bolj tragičnih dogodkov.