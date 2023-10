Po tednu dni premora se danes začenja drugi krog najelitnejšega nogometnega klubskega tekmovanja v Evropi. Derbi torkovega sporeda bo na stadionu Diega Armande Maradone v Neaplju. Italijanski državni prvaki bodo gostili najuspešnejši klub v zgodovini lige prvakov Real Madrid. Oba kluba sta tekmovanje v skupini C začela z zmago. Neapeljčani so z 2:1 v gosteh premagali Brago, Madričani pa so bili doma z 1:0 boljši od Union Berlina.

Poseben dan za Kroosa

Tekma v Neaplju bo posebna za izkušenega vezista, Nemca Tonija Kroosa. 33-letni Nemec ima skupaj z Luko Modrićem izjemno pomembno vlogo na sredini igrišča v igri Reala, danes pa bo na vročem terenu stotič zaigral v belem dresu na tekmi lige prvakov. S tem bo postal šele 27. igralec v zgodovini, ki mu bo dosežek uspel v dresu enega kluba. Vzdušje na stadionu bo zagotovo izjemno, saj so navijači Napolija vročekrvni. Tekmo s pozitivno energijo pričakuje tudi domači strateg Rudi Garcia: »To so tekme, ki jih želi igrati vsak nogometaš. Motivacija ne sme biti vprašljiva. Že samo poslušanje himne lige prvakov pospeši pretok krvi po žilah, ko pa ti nasproti stoji še Real, izgovorov ni,« spektakel napoveduje 59-letni Francoz na klopi Napolija. Vseeno pa Garcio skrbi naporen ritem tekem, ki ga imajo njegovi varovanci v zadnjem obdobju. »To bo naša četrta tekma v zadnjih devetih dneh, kar je zagotovo preveč za igralce, a vseeno moramo dati 120 odstotkov. Ne vem, za kakšno taktiko se bo odločil Carlo Ancelotti, a mi bomo morali biti zelo potrpežljivi in izkoristiti naše priložnosti,« pravi Garcia, ki od svojih varovancev pričakuje veliko teka in borbenosti vseh 90 minut.

»Real ima v svoji ekipi še vedno vsaj deset igralcev, ki so bili v moštvu, ko so nazadnje zmagali v Evropi leta 2022 proti Liverpoolu. Gre za izjemno uigrano moštvo, ki je pred začetkom izgubilo svojega prvega strelca, a so Karima Benzemaja odlično nadomestili,« je poln hvalospevov na račun gostujočega moštva domači trener, ki pa se je nato dodatknil tudi svoje ekipe. »Tudi mi smo izjemno fizično pripravljeni in imamo svoje kvalitete. Zagotovo bomo doma igrali na zmago. Mi in Real smo favoriti v skupini. Napoli je lani prišel do četrtfinala in letos si želimo še dlje,« je zaključil. Oteževalna okoliščina za domače je, da še nikoli v zgodovini na evropskih tekmah niso premagali današnjih nasprotnikov. Na štirih tekmah so trikrat izgubili in enkrat remizirali, v mrežo nasprotnika pa spravili le tri žoge, Real pa jim je zabil devet golov.

Lahko Galatasaray nadaljuje težave Uniteda?

Zelo zanimivo bo tudi v Manchestru. Navijači Uniteda še vedno žalujejo za štirimi prejetimi zadetki na prvi tekmi proti Bayernu, dva pa je zakuhal vratar Andre Onana. Velika okrepitev se v vratih rdečih vragov še ni izkazala in Kamerunec je deležen vse več kritik. »Žal mi je za moje napake, ki so privedle do našega poraza. Opravičujem se zanje, a če pogledamo z drugega zornega kota, smo se po njih odzvali odlično. Prikazali smo zelo dobro tekmo, a žal zaradi mojih napak izgubili,« se je pred navijači kesal Andre Onana.

Galatasaray se zdi pravi nasprotnik, da United pride do prvih letošnjih evropskih točk, a izziv ne bo lahek. Turki so na zadnjih 19 evropskih tekmah izgubili samo enkrat. Izjemni so bili v letošnjih kvalifikacijah, kjer so med drugim prepričljivo izločili tudi ljubljansko Olimpijo. V njihov prid govori tudi statistika, saj je medsebojni rezultat na šestih tekmah 2:1 v korist veliko bolj bogatih Angležev, trikrat pa so se tekme končale brez zmagovalca. Turki so se za izjemno trdoživo moštvo izkazali tudi v prvem krogu, ko so se na domačem stadionu proti Kobenhavnu vrnili po zaostanku 0:2 in iztržili remi 2:2. Najbolj razveseljivo dejstvo za trenerja Uniteda Erika ten Haga je vrnitev na treninge brazilskega vezista Anthonya. »Anthony se je vrnil na treninge in je pripravljen za igro. Nisem še prepričan, če bo začel v prvi postavi, a bo v moštvu. Njegov povratek nam veliko pomeni in upam, da se vrnemo na zmagovalna pota na evropskih zelenicah,« je optimističen Erik ten Hag. x

*** Tudi mi smo izjemno fizično pripravljeni in imamo svoje kvalitete. Zagotovo bomo doma igrali na zmago. Mi in Real smo favoriti v skupini. Rudi Garcia, trener Napolija