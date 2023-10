Čivava Pearl je uradno najnižji živeči pes na svetu – je celo nižja od daljinca za televizor. Ko se je rodila, je mala Pearl tehtala manj kot 28 gramov. Zdaj, ko je odrasla, je dveletna psička visoka dobrih devet centimetrov in dolga 12,7 centimetra – približno enako dolga kot dolarski bankovec, je pritegnila tudi pozornost javnosti. Njena lastnica Vanesa Semler je za Guinnessovo knjigo rekordov povedala, da je njen pes le nekoliko višji od čajne skodelice.

Prejšnja rekorderka Miracle Milly, prav tako čivava, je umrla leta 2020. Vendar njen duh živi še naprej v aktualni nosilki naslova. Pearlina mama je namreč ena od Millyjinih sester. Pearl se je tako vrnila tja, kjer se je vse začelo. Tekmovanje in lovljenje svetovnega rekorda v najmanjšem psu je namreč potekalo na veterinarski kliniki v Orlandu na Floridi, mestu, kjer se je Pearl tudi rodila.

Razvajena pasja diva

Ocenjevalci so tekmovalko trikrat izmerili z merilnim metrom, primernim za pse. Po Guinnessovih pravilih so se meritve raztezale od »stopala sprednje noge do grebena med lopaticami v ravni navpični liniji«. Pearlin rekord je pritegnil mednarodno pozornost, ko je debitirala v televizijskem šovu talentov v Milanu v Italiji. V oddaji se ji je pridružila tudi lastnica, ki je voditeljici povedala, da je njen mali kužek razvajena mala diva z zelo razkošnim okusom. Pearl rada je le na drobne koške narezanega popečenega piščanca in lososa ter se rad oblači v pasje kreacije.

Pearl se v času, ko je bila v središču pozornosti, ni obremenjevala z ljudmi, ki so spremljali meritve. Čeprav je uradno odrasla, Semler pravi, da je razvajena psička še vedno otrok po srcu. Vendar pa ni dovolj nizka oziroma visoka, da bi si zaslužila vpis v Guinnessovo knjigo kot najnižji pes v vsej zgodovini meritev. Ta naziv še vedno pripada pritlikavemu jorkširskemu terierju, ki je v štiridesetih letih prejšnjega stoletja pripadal uredniku britanskega časopisa. Ta psiček je bil visok le dobrih sedem centimetrov. Čeprav se zdijo vsi ti miniaturni psi prikupni, zaradi česar so tudi pogost modni dodatek modnih vplivnic, premislite, preden so odločite za nakup. Drobni psički so nagnjeni k številnim zdravstvenim težavam, ki jih njihovi večji psi ne zaznajo. Problem je, da mnogi niso etično vzrejeni in včasih prihajajo iz tovarn mladičev, v katerih je glavni cilj rejcev ustvarjanje dobička in ne zagotavljanje zdrave reprodukcije. Pomembno je, da opravite raziskavo in poiščete odgovornega vzreditelja ali namesto tega razmislite o posvojitvi psa iz zavetišča. In upate, da kljub zagotovilom pes le ne bo zrasel v ogromno prikupno in na trenutke štorasto zverino.