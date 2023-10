Nepreslišano: Jana Kolar, izvršna direktorica srednjeevropskega raziskovalnega konzorcija Ceric

Tudi zaradi infrastrukture, a ne zgolj zaradi nje, je Evropa v znanosti dobra. Imamo pa problem pri prenosu znanstvenih spoznanj na trg in s tržno uspešnostjo teh prenosov. Na inovacijski lestvici, na katero so uvrščene države, ki so globalna konkurenca Evropi, je vodilna Južna Koreja, sledijo Kanada, ZDA, Avstralija, Evropa. Za nami je na primer Japonska. Hkrati je v EU veliko število zasebnih zagonskih podjetij, imenujemo jih samorogi, ki so vredna več kot milijardo evrov. Seveda ne zgolj na področju informacijskih tehnologij. Če pogledate rast samorogov za leto 2021, ugotovite, da jih je bilo v EU še enkrat toliko kot v ZDA. In trikrat toliko kot na Kitajskem – ne glede na trikrat večjo kitajsko populacijo. To so pomembni pozitivni trendi. Nimamo pa tehnoloških velikanov, kot so Amazon, Google in Apple.