Sedijo najbolj domoljubni Butalci v gostilni in modrujejo. »Možje, Butale niso več take, kot so bile. Skoraj vsak dan imamo kakšno afero.« »Še dobro, da imate nas novinarje, da vam to obelodanimo«, je povzel novinar Tintenštift. »Nekaj moramo storiti, tako ne gre več,« vsi v en glas. Pa se oglasi Mozeg: »Res je, naša Oblast se je sfižila. Preplačuje svoje uradnike, pomaga prijateljem in podpira žlahto. Zato predlagam, da sprejmemo zakon, po katerem bodo vsi člani in sodelavci Oblasti, ki karkoli naročajo, kupujejo, prodajajo ali delajo na račun Butal, morali ob prevzemu mandata predložiti družinsko drevo za dve generaciji navzgor in dve navzdol po deblu in stranskih vejah, poimenske sezname otrok, s katerimi je obiskoval vrtec, sošolcev v vseh letnikih šolanja, prijateljev, znancev, sodelavcev v prejšnjih in sedanji službi, sosedov v vseh objektih in ulicah, kjer je bival oziroma biva, ter seznam podjetij ali pravnih oseb, kjer so delali. Enake sezname morajo predložiti tudi prejemniki denarja ali koristi, pred izvedbo posla za butalski račun.«

»Čakaj, Mozeg, zakaj pa to?« začudeno vpraša omizje. »He, he! To pa zato, ker so osebe s teh seznamov verjetno sumljive in se nikjer, kjer bo opravka z denarjem, ne bodo smele pojaviti. Vsak posel bo treba pred začetkom javiti novinarjem. Nobenih naložb, nobenih pomoči in nobenih storitev se ne bo smelo naročiti, odobriti ali plačati, če bo v postopku na kateri koli strani udeležen kdo od njih. Enako velja tudi za prejemnike denarja za naložbe, storitve ali pomoči. Ker so novinarji najbolj informirani, bodo dobili tudi oni te sezname. Preverjali bodo, ali bi šlo kaj preko oseb iz seznamov. In če odkrijejo, da bi šlo, je afera tu. Posla ne bo in Butalska blagajna ostane nedotaknjena.«

»Bravo. Mozeg!« vsi v en glas. Pa se izza sosednje mize oglasi Štef: » Povejte mi, ali bom dobil denar za škodo ob naravni nesreči, ker je župan moj sosed, butalska računovodkinja sošolka, blagajnik v banki moj znanec, poštar pa sorodnik v devetem kolenu. Ker bom na njihovih seznamih, me zanima, ali bodo novinarji 'peglali' vse naštete, kdo, kako in zakaj je odredil tak znesek in izplačilo?«

»Veš kaj, Štef! Zneska sploh ne boš dobil, ker je vpletenih preveč oseb. Veselimo se lahko, da bo denar ostal v butalski blagajni. Morda je manjša težava, da tudi drugi ne bodo dobili nič, ker smo vsi Butalci na seznamih in družinskih drevesih. Butale so ena sama žlahta,« je komentiral Tintenštift.

»Butalska blagajna bo služila samo še za izplačila plač v javnem sektorju, po obstoječem načinu. Usklajevanj plač ne bo, ker je preveč različnih interesov Butalcev s seznamov in bi lahko vplivali nekomu v prid ali škodo. Bistvo je, da iz javnih sredstev ne damo nikomur nič, lahko pa iz privatnih, pod njihovimi pogoji. Pomoči zato ne bo. Storitve se bodo lahko naročale ali plačevale samo, če v poslu ne bo nikogar s seznamov. Torej, storitev ne bo. Naložbe bodo v enakem režimu. Možje, ali si predstavljate, kako lepo bo! Polna blagajna in nobenih afer. Davke bomo lahko znižali, tako da bodo Butalci več imeli,« je povzel Mozeg.

»To je pravi razvoj!« so zahrumeli Butalci.

Tomaž Šumi, Lesce