Janša in njegovi, tudi evropski poslanci, perejo možgane z lažmi ter z napadi na nasprotnike, ki jim očitajo to, kar so delali sami – politizacijo RTV Slovenija. Kje so argumenti, nobenih dokazov namreč ni o vpletanju sedanje koalicije. Janša si je zavod popolnoma podredil, s svojimi člani v programskem in nazornem svetu in s svojimi vodilnimi: z dvakrat nezakonito izvoljenim generalnim direktorjem, ta je nezakonito razrešil direktorico televizije in jo zamenjal najprej z nesposobnim V. Arehom (kot dopisnik iz Ukrajine je kazal stare tuje posnetke), potem pa z Urbanijo, ki je v Janševi vladi rušil STA. Urbanija je za odgovorno urednico informativnega programa imenoval v kolektivu nezaželeno in nesposobno J. Rebernik, za njo pa so prišli na vrsto uredniki in novinarji.

Nekatere so upokojili, da so lahko zaposlili nove, druge, ki so opozarjali na novinarsko avtonomijo in profesionalne standarde, so kaznovali, ali pa jih (in) čez noč brez pogovorov zamenjali s poslušnimi svojimi – brez izkušenj, s pomanjkljivo strokovnostjo, a z veliko mero nesamokritičnosti in ambicioznosti. (Kot bi za šefa oddelka v bolnici postavili stažista.) Prejšnjim urednikom je potekel mandat, ni jih razrešila nova v. d. odgovorna urednica, politično nastavljeni novinarji ne bodo izgubili zaposlitve, ampak bodo delali na delovnih mestih, ustreznim njihovi dejanski usposobljenosti (pa čeprav se je ena od njih že primerjala z legendarnim Bobovnikom). Urbanija vpije o masakru in genocidu, ki ga še ni doživela samostojna Slovenija, Možina pa »o padanju« odličnih sodelavcev, ker niso po volji oblasti. Kdo se tu grdo spreneveda? In kdo izrablja psihične težave novinarke za vplivanje na čustva gledalcev? Možinova grožnja, citat iz Svetega pisma – »Vsi, ki primejo za meč, bodo z mečem pokončani« – očitno velja za njegove.

Značilnost desnice je, če posplošim, da nikoli ne kritizirajo svojih, poglejte tudi Tonina in RTV, medtem ko levica reagira na napake desnih in levih. Trenutno se to najbolj kaže ob aferi ministrice za javno upravo – ona hiti z pojasnjevanjem, da je v resnici ni – ko se vsi mediji že dneve ukvarjajo z njo. Preštevajo stroške potovanja njene »ženske ekipe«, stroške zunanje ministrice, predsednice države in jih primerjajo še s preteklimi Pahorjevimi. Res ni pohvalno, če vsi, tudi Golob z ostalimi ministri, prekomerno zapravljajo davkoplačevalski denar, še zlasti ko moramo ostali toliko bolj zategovati pasove. Ne spomnim pa se, da bi se tako intenzivno ukvarjali z množico potovanj in množico delegacij Janševih ministrov, z Logarjem in Počivalškom na čelu. Novinarji, kdaj boste spraševali, kaj je sledilo ugotovitvam računskega sodišča, da je pri nabavah zaščitnih sredstev zmanjkalo 40 milijonov? Je kdo za to odgovarjal? Počivalšek je kar poniknil, a ne sedi v zaporu, dela za sina bivšega izraelskega generala, v zagrebškem podjetju, ki se ukvarja z uvozom tujih delavcev iz Azije. Nasprotno je vsepovsod polno zdaj preglasnega Pahorja, čeprav naj bi bil »bivši«. Kdo pa njemu plačuje stroške potovanj in bivanja? Recimo v New Yorku. Zdaj bo šel »modrovat« še v Peking. Plačujemo njegovo reševanje sveta ali politični ekshibicionizem mi ali ti, ki ga vabijo?

Naj se vrnem k Ajanović Hovnik. Če njeno razlago o trošenju denarja v NY lahko morda še kupim, te o razdelitvi denarja nevladnim organizacijam (ki vse to sploh niso) ne morem. Res je preveč naključij. Tudi zaradi provizij in njene mame. (Je možno, da bi jo prijateljica s provizijami namočila brez njene vednosti?) Izgovarjanje na maščevanje kogarkoli je gotovo iz trte izvito. Novinarji, zlasti Erika, in večina komentatorjev že kar vedo, da je kriva (sklepam po pisanju ali postavljanju vprašanj in neverbalni spremljavi), a bi bilo vseeno bolje počakati, da ustrezne institucije prej opravijo svoje. Občudujem raziskovalno novinarstvo, ne maram pa moraliziranja in pribijanja na križ.

Na koncu me zanima, ali bi se ministrica vseeno trudila najti pravno podlago za ponovitev razpisa, če ne bi sporna zadeva pricurljala na dan.

Polona Jamnik, Bled