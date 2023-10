Mariborčani so v tej sezoni na desetih prvenstvenih tekmah vpisali štiri zmage, Maribor pa trenutno zaseda skromno peto mesto na prvenstveni lestvici z zaostankom devetih točk za vodilnim Celjem. Po obetavnem začetku letošnjega državnega prvenstva so v zadnjih sedmih krogih osvojili pet točk in ob neuspešnem iskanju izhoda iz krize je prišlo do spremembe na klopi.

Tekmovalno zgodbo v Ljudskem vrtu je 51-letni trener zaključil z nedeljsko tekmo proti Aluminiju, moštvo je pod vodstvom dosedanjega strokovnega štaba opravilo ponedeljkov trening, nato pa je bil sklenjen dogovor o sporazumni prekinitvi sodelovanja, so sporočili na spletni strani NK Maribora.

Vodenje moštva je Damir Krznar prevzel 16. avgusta lani, v statistiki dosežkov bo ostalo zapisano 55 tekem, 28 zmag, 13 neodločenih izidov in 14 porazov. Ob razliki v zadetkih 110:60.

»Po današnjem pogovoru smo skupaj sprejeli odločitev, da tako ne gre več naprej in da je treba povleči določene poteze v dobrobit kluba. Rešitve za izhod iz krize, s katero smo se soočili, ob dosedanjem načinu in vseh poskusih, nismo našli. Damir Krznar je vnesel veliko energijo v delo, v naš skupni projekt, kar pa, žal, ni prineslo želene rezultatske potrditve. Sporazumno smo se dogovorili, da se naše poti razidejo. Vse z namenom, da ekipo vrnemo na tirnice, ki sodijo k merilom našega kluba. Da zopet vidimo Maribor v boljši podobi, ki si jo vsi skupaj želimo,« je pojasnil športni direktor Marko Šuler.

Po informacijah Sportkluba se omenjata dva možna kandidata za zasedbo trenerskega mesta v Ljudskem vrtu. Že nekaj časa se kot vnovična alternativa na klopi vijolic omenja Radovan Karanović, nobena skrivnost pa ni, da si mariborska nogometna javnost želi vrnitev Anteja Šimundže.

Krznar je na tem položaju zamenjal Radovana Karanovića, ki ga je vodstvo 16-kratnih slovenskih prvakov iz Maribora odstavilo zaradi slabih izidov na domačem in mednarodnem prizorišču. Krznar je z nogometaši v vijoličastih dresih lani v domačem prvenstvu osvojil tretje mesto. Petega maja letos pa je nato podaljšal pogodbo z Mariborom vse do leta 2026.

Bil je peti hrvaški trener v mariborskem klubu, pred njim so to dolžnost opravljali Ivo Šušak, Ante Čačić, Krunoslav Jurčić in Sergej Jakirović.