S predstavitvijo kolekcije študentov Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani se je začel težko pričakovani teden mode v Ljubljani. Dogodek, ki ga je na Petkovškovem nabrežju pozdravilo lepo število modnih navdušencev, je pokazal vpogled v sveže in inovativne modne stvaritve, ki odražajo kreativnost in talent prihajajočih oblikovalcev. Prav tako je študentska modna revija Fakultete za dizajn, ki je sledila, ponudila fascinanten vpogled v svet mode kot ga vidijo bodoči narekovalci modnih trendov.

Ob 19. uri pa se bo dogajanje prestavilo v prenovljen Center Rog, ki bo z modno revijo že uveljavljenih modnih oblikovalcev - Matejo in Mio Aleksandro Lukač (M. Fiction), Timotejem Bistanom, pleteninami Špenko, Majo Đuranović (AprilianEarthling), Tanjo Uvera, Sanijo Reja in Niko Ravnik, tudi prvi večji dogodek v novem centru, ki bo uradno svoja vrata za obiskovalce odprl šele konec oktobra.

Za ogled modne revij v okviru tedna mode, ki bo potekal še vse do petka, 6. oktobra, so še na voljo vstopnice, ki jih je mogoče kupiti na spletni strani eventim.si. V petek, 6. oktobra, se bo v Centru Rog odvil poseben dogodek LJFW Showroom. To bo tudi edinstvena priložnost za obiskovalce, da si ogledajo od blizu in kupijo ekskluzivne modne stvaritve, neposredno od ustvarjalcev. Dogodek bo trajal od 11. do 19. ure, zato nikar ne zamudite te priložnosti. Vstop bo takrat prost.