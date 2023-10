V lanskem letu, ki je doslej veljalo za rekordno, je zaradi vročice denga umrlo 281 ljudi. Letos so samo med otroci, mlajšimi od 15 let, našteli 112 smrti. Skupno so v državi zabeležili več kot 200.000 okužb.

Denga je virusna vročinska bolezen, ki jo prenašajo komarji. Pojavlja se v tropskih in subtropskih predelih sveta, predvsem v urbanih predelih Afrike, Srednje in Južne Amerike, Jugovzhodne Azije, Vzhodnega Sredozemlja in Zahodnega Pacifika, na svoji spletni strani navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Okužba z virusom denge poteka najpogosteje brez simptomov. Kadar se simptomi pojavijo, je bolezen največkrat podobna gripi. Glavni simptomi in znaki so visoka vročina, hud glavobol, bolečine za očmi, v mišicah in sklepih ter izpuščaj. Pri petih odstotkih okuženih oseb bolezen lahko napreduje v hemoragično vročico, ki lahko ogroža življenje.

Znanstveniki porast števila okužb in smrti povezujejo z nerednimi padavinami in višjimi temperaturami med letošnjim monsunskim obdobjem. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) že dlje časa opozarja na pospešeno širjenje bolezni, ki jo prenašajo komarji, po svetu.

V Bangledešu je bolezen sicer prisotna od 60. let prejšnjega stoletja. Glavnino primerov zdravstvene oblasti praviloma beležijo med julijem in septembrom, v zadnjih letih pa v bolnišnicah vse pogosteje sprejemajo paciente z vročico denge tudi v zimskih mesecih, še navaja AFP.