»Elektro tajkun, gospod 15 odstotkov Robert Golob, na volitve vabi v družbi radikalne islamistke Faile Pašić. Gibanje Svoboda nam prinaša islamizacijo in šeriatizacijo Slovenije ter masovni uvoz Arabcev,« je nekdanji državni sekretar, danes pa poslanec SDS Žan Mahnič aprila lani zapisal na omrežju twitter, zaradi žaljivega zapisa pa se mora zdaj zagovarjati na kazenskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišća. Aktivistka Faila Pašić mu v zasebni kazenski tožbi očita kaznivo dejanje razžalitve, zaradi katerega mu grozita denarna kazen ali do šest mesecev zapora. Kot je Faila Pašić povedala že lani aprila, jo je Mahničeva označba za radikalno islamistko »ponižala, razvrednotila in razčlovečila«, saj se s svojim aktivizmom zavzema za dialog v družbi, del katere so tudi muslimani.

Njena pooblaščenka Manca Trček iz odvetniške pisarne Pirc Musar & partnerji je med dokaznimi predlogi poleg zaslišanja Faile Pašić predlagala številne obsodbe Mahničevih besed s spleta in kritičen članek iz Mladine z naslovom Rasist.

Sklicevanje na članke Nova24TV

Mahnič krivde ni priznal, njegov odvetnik Franci Matoz pa je vložil več dokaznih predlogov, s katerimi bo očitno poskušal dokazati, da je pri Mahničevih besedah šlo za izjemo, ki jo dopušča kazenski zakonik. Razžalitev namreč ni kazniva, kadar gre za žaljive besede v znanstvenem, književnem ali umetniškem delu, v resni kritiki, pri izpolnjevanju uradne dolžnosti, časnikarskega poklica, politične ali druge družbene dejavnosti, obrambi kakšne pravice ali varstvu upravičenih koristi - pod pogojem, da je iz načina izražanja ali drugih okoliščin jasno, da ni šlo za zaničevalni namen.

Matoz je sodišču kot dokaz najprej predlagal poročilo evropskih volitev iz leta 2014, na katerih je kandidirala tudi Pašićeva, njena tedanja kandidatura pa naj bi dokazovala, da je absolutno javna oseba (do katerih sodna praksa dopušča bolj ostro kritiko). Primorski odvetnik je v sodni spis vložil tudi več člankov iz spletnih portalov Nova24TV in Siol, revije Reporter, enega izmed iranskih medijev in nekaj zapisov Faile Pašić na družbenem omrežju facebook. Vsebina člankov se je nanašala na informacije, da naj bi Failo Pašić spremljala Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova), na njeno odstranjevanje plakatov »nasprotnikov islamizacije Evrope«, na domnevno izjavo Pašićeve, da podpira islamsko revolucijo … Med številnimi predloženimi članki so bili tudi takšni, ki so se nanašali na partnersko zvezo Pašićeve in pri katerih niti ni bilo mogoče ugotoviti, kaj naj bi pravzaprav dokazovali. To je opozorila tudi odvetnica Trček, ki je napovedala, da se bo o smiselnosti predlaganih dokazov opredelila naknadno, »čeprav je že na prvi pogled jasno, da večina nima pravno relevantne zveze z zadevo«.

Zaslišal bi tudi nekdanjega direktorja Sove

Matoz in Mahnič sta sodišču predlagala zanimiv venček prič. Med njimi so v Londonu živeči iranski filozof Seyyed Hossein Nasr, evropski poslanec SDS Milan Zver in nekdanji direktor Sove Janez Stušek, ki je slovenske obveščevalce vodil v času tretje Janševe vlade. Stušek bo za pričanje pred sodiščem potreboval odvezo molčečnosti, saj so praktično vsi podatki, s katerimi razpolaga Sova, tajni. Da velja biti glede razkrivanja tajnih podatkov previden, je sodišče opozorila tudi odvetnica Manca Trček.

Sojenje se bo nadaljevalo z glavno obravnavo, Mahnič pa je izrazil željo, da mu sodi senat sodnikov in ne zgolj sodnik posameznik. x