Pred 50 leti je vsaka gospodinja vedela, da sodijo zavese med obvezno notranjo dekorativno opremo. Krasile so okna v dnevni sobi, tudi v kuhinji, absolutno v spalnici in kopalnici, najbolj vnete gospe so jih šivale tudi za garažna in kletna okna. Znano kostumografinjo Natašo Recer smo vprašali, ali se ji zdi, da so zavese detajl preteklosti, pa je jasno odgovorila, da ne. »Oprema oken je bistveni del dekoracije prostora, zato se ne strinjam, da je zavesa simbol preteklega časa ali zastarela. Tudi ne gre samo za butični okus. Poleg dekorativne vloge imajo zavese tudi praktičen pomen in se uporabljajo za različne namene,« poudarja sogovornica in dodaja: »Zavesa zastira dnevno sobo, zapira pogled v noč ali toplotno in zvočno izolira. Uokvirja lep razgled, poudarja detajle arhitekture ali pa zamegli pogled v prostor in zagotovi intimnost. Zavesa v prostoru nedvomno ustvarja mehkobo in prijetnost bivanja.«

Presenetljivo bogata zgodovina

V začetku 90. let je padla železna zavesa, ki je imela ideološki predznak, padlo pa je tudi zanimanje za zastiranje pogledov v naše domove. A dekorativne zavese imajo precej bogatejšo zgodovino, kot si morda kdo misli. Notranji oblikovalci in dekoraterji se v času študija z uporabo okrasnih tkanin na oknih dodobra seznanijo, laiki morda mislimo, da so bolj sodoben izum. Kot pravijo umetnostnozgodovinski viri, uporaba tkanin za zastiranje oken in ustvarjanje zasebnosti sega k starim civilizacijam, kot so babilonska, egipčanska in rimska. Tkanine so bile uporabljene tako za praktične kot dekorativne namene. V srednjem veku so se razvijali oblikovni elementi, kot so tapiserije, ki so služile tako kot dekoracija sten kot tudi kot zavese na oknih. V bogatih gospodinjstvih so bile te tkanine obrobljene z dragocenimi materiali.

V baročnem obdobju (17. in 18. stoletje) so postale dekorativne zavese statusni simbol. Bogati materiali, kot so žamet, brokat, svila in čipka, so bili uporabljeni za izdelavo razkošnih zaves. Tudi viktorijansko obdobje, torej 19. stoletje, je znano po bogatih plišastih zavesah z obiljem dekorativnih podrobnosti, kot so pentlje, resice in vezenine. Ko boste imeli naslednjič priložnost sprehoditi se po kakšnem muzeju preteklosti, bodite pozorni tudi na ta del muzealij. Opazili boste, kako zelo se razlikujejo ne samo glede na čas, ampak tudi glede na lokacijo, socialno-kulturno umeščenost.

Moderni časi, novi slogi

V 20. stoletju se je oblikovanje oken precej spremenilo. Priljubljen je postal minimalistični slog, kar je pomenilo manjšo uporabo dekorativnih zaves. Namesto tega so se pojavile bolj preproste in funkcionalne možnosti, kot so roloji, žaluzije in zavese z ravno linijo. Pa vendar je v zadnjih desetletjih opaziti vrnitev k dekorativnim zavesam. To potrjuje tudi Recerjeva. Ljudje so začeli ceniti njihovo funkcijo pri ustvarjanju vzdušja v prostoru in izražanju osebnega stila.