Interierska zgodba, ki so jo za štiričlansko družino zasnovali Katja Cimperman, Anja Peček in Matej Blenkuš iz studia abiro, izhaja iz pristne želje po vzpostavljanju harmonične skupnosti, od katere nas sodobne družbene zahteve vse bolj ločujejo, pogosto tudi na tisti najbolj temeljni, družinski ravni. Dom pa je zgrajen ravno na medsebojni povezanosti, v tem je njegovo bistvo.

Okvir, v katerem so arhitekti oblikovali svež, topel in domač ambient družinskega doma, ni nič posebnega. Tipična gradnja, kakršne najdemo na vseh koncih slovenskih mest in njihovega obrobja, umeščena med starejše in novejše hiše. Pogledi navzven so torej bolj ali manj omejeni na bližnjo okolico. Stanovanje je pritlično, kar je seveda prednost. Imeti atrij pomeni imeti lasten, četudi majhen košček zelenja, kjer lahko zjutraj z bosimi nogami stopimo na rosno travo, medtem ko pijemo svojo prvo kavo.

A vrnimo se k interierju. Hrastov furnir in belo lakirane površine so platno, na katerem se izrisujejo detajli, drobna presenečenja, ki tkejo vezi tega domovanja. Detajli so včasih igrivi, kot ptiček, ki sveti v fantovski sobi, sobi, ki ima čisto lastno plezalno steno. Spet drugje preseneti geometrijsko urejen in unikatno izdelan vrtljiv stenski obešalnik za plašče v garderobi. Ali pa lesena hiška nad posteljo v sobi deklice, lepo ogrodje za vedno nove čarobne obeske domišljije. Oko blago pobožajo zelene veje na steni spalnice, za katere se zdi, da bodo vsak hip rahlo zamigotale. V belino monolitnega pohištva posajene »škatle« iz hrastovega furnirja v dnevni sobi ustvarjajo lepe kompozicije.

Barvna lestvica z niansami sive, bele in strukturirane rjave je vtkana v celotno zasnovo, znotraj nje pa se, odvisno od prostora, prepleta v različnih kombinacijah. Posamezne, z vrati in pregradami ločene prostore so arhitekti s to zasnovo povezali v homogeno celoto. V tisto, kar lahko resnično imenujemo dom. Ali kot so zapisali sami: »Prepričani smo, da je ključen problem sodobne stanovanjske gradnje v njeni celičnosti in zdrobljenosti na individualizirane prostore 'po meri posameznika', izgublja pa se zavedanje, da je dom kohezivna celica stanovanjske skupnosti, družine, sorodnikov in prijateljev.«