Bralki so se življenjske okoliščine v zadnjem obdobju spremenile, zato so se pojavile tudi nove potrebe v organizaciji življenjskega prostora. V nadaljevanju ponujamo idejni načrt, za katerega upamo, da ji bo prišel prav.

Odgovor:

Predlagam vam, da v tlorisni zasnovi prostora odstranite predelno steno in s tem pridobite prostor za umestitev kuhinjskega otoka. Ta, poleg delovne površine, služi tudi kot prostor za shranjevanje in lahko nadomesti viseče omarice, do katerih težko dostopate. V idejni zasnovi smo atrij, ki je v osnovi potopljen v prostor, zmanjšali in s tem omogočili umestitev večje jedilne mize, naslonjene na kuhinjski otok, ter s tem dosegli krožen prehod po prostoru.

Dnevnemu prostoru smo obrnili pohištvene funkcije in s tem omogočili dostop do okna, radiatorju pa prost pretok toplega zraka. Po želji bralke smo ohranili sedanjo sedežno garnituro in ji dodali nove vzglavnike v kombinaciji črne in bež barve, ki se odlično podajo k barvni kombinaciji prostora. Dodali smo še preprogo, kavno mizico in slike, ki zapolnijo sicer prazno steno. Ob vhodu v prostor smo na steno namestili omarico za televizijski sprejemnik in poličnik.

Delo notranjega oblikovalca, kot je dobro razvidno v današnjih vizualizacijah, ni le oblikovanje velikih in luksuznih prostorov, izdelovanje izrisov po meri izdelanega pohištva po zadnjih modnih smernicah, temveč tudi svetovanje pri izbiri in iskanju osebnega sloga naročnika v mejah njegovih finančnih zmožnosti, kakor tudi kombiniranje že izdelanih kosov opreme, ki jih najdemo v trgovinah in salonih pohištva. Naš najpomembnejši cilj pri delu pa je, da maksimalno izkoristimo svoje znanje in veščine, jih prenesemo v še tako majhne prostore in domove ter s tem zadovoljimo naše stranke, seveda v skupnem sodelovanju, saj je naročnik tisti, željam katerega moramo prisluhniti in se jim znati prilagoditi.