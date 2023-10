Policijski inšpektor iz Bijeljine je bil ubit nekaj po polnoči, ko je prihajal iz kluba, poroča portal banjaluške Alternativne televizije (ATV). V streljanju je bil ranjen tudi varnostnik.

Policija je na kraj dogodka prišla takoj po uboju in blokirala širše območje. Davi je pridržala štiri osumljence, prvoosumljeni med njimi pa naj bi bil sin člana stranke Socialistične partije in poslanca v narodni skupščini Republike Srbske Zorana Kokanovića, še poroča ATV.

Prvoosumljeni in policijski inšpektor naj sicer ne bi bila v sporu. ATV ob tem dodaja, da je bil Kokanovićev sin stari znanec policije ter da so ga leta 2021 povezovali tudi z namestitvijo eksplozivne naprave v enem od lokalov in zažigom avtomobila.