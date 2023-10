»Danes sklicujem srečanje zunanjih ministrov EU v Kijevu, prvi sestanek vseh 27 članic izven EU,« je zapisal Borrell in dodal, da prihodnost Ukrajine leži znotraj EU.

»Prispela v Kijev, kjer bomo danes zunanje ministrice in ministri držav EU prvič v zgodovini zasedali v državi, ki ni članica EU,« je omrežju X sporočila tudi Tanja Fajon in to označila za »jasno sporočilo podpore Ukrajini in njenemu pogumnemu ljudstvu«.

Prispela v #Kijev, kjer bomo danes zunanje ministrice & ministri držav #EU prvič v zgodovini zasedali v državi, ki ni članica #EU. Jasno 🇪🇺 sporočilo podpore 🇺🇦 & njenemu pogumnemu ljudstvu. #StandWithUkrainehttps://t.co/PBz9CEdiOl — Tanja Fajon (@tfajon) October 2, 2023

Pred začetkom neuradnega zasedanja ministrov se je ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba zahvalil za tak znak podpore. »To je zgodovinski dogodek, saj bo svet za zunanje zadeve prvič v zgodovini zasedal zunaj svojih sedanjih meja, zunaj meja Evropske unije, vendar znotraj prihodnjih meja Evropske unije,« je dejal novinarjem.

Posledice za ves svet

Borrell je poudaril, da gre za neformalno zasedanje, saj ne bodo sprejemali pomembnejših odločitev, bodo pa predvsem preučevali in razpravljali o možnih načinih, kako lahko EU še naprej podpira Ukrajino. »Ta vojna ima resne posledice za cel svet, za nas Evropejce pa je eksistencialna grožnja,« je poudaril prvi diplomat EU.

Kot je običajno od začetka ruske agresije na Ukrajino, obisk ministrov ni bil vnaprej napovedan, je pa Borrell že pred časom naznanil, da načrtuje obisk zunanjih ministrov v ukrajinski prestolnici.

Pet milijard evrov pomoči

Tema srečanja bo med drugim Borrellov predlog Ukrajini zagotoviti dolgotrajnejše financiranje za vojaško pomoč in s sredstvi EU omogočiti tudi dobavo sodobnih bojnih letal in raket. V ta namen želi od leta 2024 do konca 2027 letno nameniti pet milijard evrov. Končne odločitve o tem sicer ni pričakovati danes.

Na srečanju naj bi sicer govorili tudi o perspektivi ukrajinskega članstva v EU, potem ko je država junija lani dobila status kandidatke.