Glede na navedbe turškega obrambnega ministrstva so uničili 20 tarč, vključno z jamami, bunkerji in skladišči, ter »nevtralizirali« številne pripadnike borcev PKK. Zračno operacijo so izvedli v regijah Metina, Hakurk, Kandil in Gara, so še navedli. Dodali so, da je bil cilj »nevtralizirati PKK in druge teroristične elemente, preprečiti teroristične napade s severa Iraka proti našemu prebivalstvu in varnostnim silam ter zagotoviti varnost meja«.

Poškodovana dva policista

PKK je pred tem v nedeljo prevzela odgovornost za napad v Ankari, kjer je pred turškim notranjim ministrstvom zjutraj odjeknila eksplozija, ki ji je sledilo streljanje, v katerem sta bila lažje poškodovana dva policista. Po navedbah turškega notranjega ministrstva se je eden od napadalcev razstrelil, drugega so »nevtralizirali«.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po napadu v nastopu v parlamentu zatrdil, da »zlobneži, ki stojijo za napadom, niso dosegli ciljev in jih tudi nikoli ne bodo«.

Ubitih na tisoče ljudi

Spor med PKK in turško državo traja že desetletja, do zdaj je bilo ubitih na tisoče ljudi. Ankara redno izvaja vojaške operacije proti PKK v jugovzhodni Turčiji in severnem Iraku. PKK pa večkrat izvede napade, najpogosteje na turške varnostne sile.

Turčija obtožuje PKK, da s terorizmom ogroža nacionalno varnost, medtem ko PKK vztraja, da se bori za pravice Kurdov in proti zatiranju.