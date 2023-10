Očitno so imeli le slab dan. Nogometaši Celja so namreč po porazu proti Aluminiju pred enim tednom pokazali pravi obraz in na težkem gostovanju v Murski Soboti prišli do treh točk in potrdili vodstvo na lestvici. Varovanci Alberta Riere so tako le še enkrat več pokazali, da so favoriti številka ena za naslov prvaka.

Mura je sicer strup za tekmece na gostovanjih, saj so dosegli štiri zaporedne zmage, na domačem stadionu pa jim letos še ni uspelo slaviti zmage. Tudi pod vodstvom novega trenerja Vladimirja Vermezovića se je prekletstvo nadaljevalo, najbolj pa skrbi dejstvo, da so bili njegovi nogometaši napadalno nenevarni. Na drugi strani pa so Celjani rutinirano dosegli dva gola. »Dokler smo bili sveži in imeli moč, smo bili enakovredni Celju. V drugem polčasu pa smo ostali brez energije, pri čemer pa fantom nimam česa zameriti, saj so dali svoj maksimum. Celje je v tem trenutku boljša ekipa od nas. Napake so nas stale obeh golov. Zdaj imamo sedem dni časa do nove tekme, ki ga bomo izkoristili za regeneracijo in odpravljanje napak,« trener Mure ni bil pretirano razočaran nad razpletom tekme, najverjetneje tudi zato ne, ker se zaveda, da je Celje v tem trenutku premočno. Povsem drugačno je bilo razpoloženje Alberta Riere, ki je bil vesel, da so bili Celjani znova pravi: »V nogometu si tekme sledijo, kar je dobro, saj takoj pozabiš na poraz in mi smo ga hitro pozabili. Zadovoljen sem s prikazanim, fantje so igrali tako, kot sem jim svetoval. Nogometaše Mure smo prisilili, da so veliko tekli in se trošili. Nogomet je enostavna igra, mi pa smo imeli posest žoge, kar je bilo ključno. Vodim skupino odličnih nogometašev. Seveda bodo prišli tudi porazi in težki trenutki, toda tekme, kot je bila današnja, nam dajejo samozavest.«

Samozavestni pa so tudi nogometaši Brava, ki dokazujejo, da so še posebej nevarni, ko igrajo na domačem stadionu v Šiški. Tokrat so bili krvniki Domžal, pa čeprav jim statistika medsebojnih tekem ni šla v prid. Na zadnjih osmih medsebojnih tekmah jim jih namreč ni uspelo premagati. In tudi tokrat se je zdelo, da se bo urok nadaljeval, potem ko je Benjamin Markuš Domžale z golom že v prvi minuti popeljal v vodstvo. Odgovor Ljubljančanov je bil silovit, najprej je izjemen gol za vodstvo z 2:1 dosegel Martin Pečar, odločilnega pa z bližine v 51. minuti Lan Štravs. Trener Domžal Dušan Kosić je tudi z menjavami skušal preobrniti potek tekme, a ni mu uspelo. »Tekmo smo dobro začeli, kasneje pa smo prejeli gole, ki bi se jih dalo preprečiti. Žal nismo bili disciplinirani in tekma je šla v drugo smer. Trenutno nam ne uspeva veliko, manjka nam kanček natančnosti in tudi sreča nam ni naklonjena. Skušali smo zmagati, a ni šlo,« je bil razočaran Dušan Kosič, Aleš Arnol, njegov kolega na klopi Brava, pa je bil razumljivo nasmejan: »Za nami je zahtevna tekma. Čutila se je utrujenost, saj je razpored zgoščen. Zadovoljen sem, ker smo prihajali do priložnosti. Zadnjih 15 minut je bilo težkih, a preobrata nismo dovolili.«

Na zahtevnem gostovanju v Rogaški Slatini so bili uspešni tudi nogometaši Olimpije. Dolgo je kazalo na remi 0:0, nato pa sta v sodnikovem dodatku padla dva gola. Zaradi prvega, ki ga je v 92. minuti z enajstmetrovke dosegel Rui Pedro, pa so navijači z glasnim žvižganjem s stadiona pospremili sodnika Alena Bubeka. Bili so namreč prepričani, da prekrška ni bilo. Tudi sicer je bilo na zelenici pestro, sodnik pa je pokazal kar 12 rumenih in en rdeč karton. Po tekmi je bil glasen trener Rogaške Oskar Drobne, ki je dejal: »Olimpija si zmage ni priborila na igrišču, zasluga je sodniška. Mislim, da je lahko na tekmi deset takšnih situacij, piska pa se samo, ko jo dobi Olimpija v 90. minuti. Vsi trenerji vemo, kako se Olimpiji piska. Kako se ji piska, kako se ji je piskalo in kako se ji bo piskalo. Nima smisla izgubljati besed.«

Izidi 11. kroga: Bravo – Domžale 3:2 (2:2, Stanković 36, Pečar 38, Štravs 51; Markuš 1, Pišek 43), Mura – Celje 0:2 (0:0, Zabukovnik 54, Prucev 67), Rogaška – Olimpija 0:2 (0:0, Rui Pedro 92/11-m, Florucz 99), Radomlje – Koper 1:1 (0:0, Krolo 87; Jelenič 89), Aluminij – Maribor 1:0 (1:0, Jovanović 34); vrstni red: Celje 23, Olimpija 19, Koper 18, Bravo 17, Maribor 14, Mura 13, Aluminij 10, Domžale, Radomlje in Rogaška po 8.