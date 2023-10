Na srednji skakalnici v Hinzenbachu so se prvič v letošnjem poletju na tekmi poletne velike nagrade zbrali skoraj vsi najboljši smučarski skakalci zadnjih let. Od najbolj zvenečih imen so manjkali le reprezentanti norveške A reprezentance, Nemca Karl Geiger in Markus Eisenbichler ter Poljak Kamil Stoch. Vsi ostali so preverili svojo formo, prvič v tem poletju tudi najboljši slovenski skakalci, ki so celo poletje trenirali pod vodstvom Roberta Hrgote.

Čaka jih še veliko dela

Na prvih tekmah poletne velike nagrade so v slovenskem taboru dobivali priložnost skakalci iz B reprezentance, ki se na šestih tekmah niso pretirano izkazali. Na prvih dveh postajah v Courchevelu in Sczyrku so ostali celo brez točk in to v skromni konkurenci. Pretekli konec tedna je v Rašnovu napredek prikazal Mark Hafnar, ki je bil peti in 15. Zaradi slabših rezultatov B reprezentance so bili pred odhodom v Hinzenbach pod manjšim pritiskom tudi člani slovenske A reprezentance, ki so ta konec tedna prvič nastopali na tekmah. Selektor Robert Hrgota je želel preveriti, v kakšnem stanju so njegovi fantje v primerjavi s konkurenco. Ugotovil je, da jih do začetka zime čaka še nekaj dela.

Po videnem v Avstriji, kjer srednja skakalnica sicer ni po okusu Slovencev in je premajhna za pravi odraz forme, je moč videti, da prvo ime ostaja Anže Lanišek. »Na sobotni tekmi sem lepo stopnjeval skoke. Vsak je bil boljši in s tem moram biti zadovoljen,« je Domžalčan dejal po spodbudnem šestem mestu. V finalu je imel celo tretjo oceno, sicer pa je zaostal za nemško dvojico Andreas Wellinger in Stephan Leyhe in avstrijsko trojico Daniel Tschofenig, Jan Hörl in Stefan Kraft. »V Hinzenbachu sem bil že trikrat tretji in tudi tokrat sem že pred prihodom na prizorišče verjel, da lahko posežem po stopničkah. Nisem si sicer predstavljal, da bom zmagal, a zato je vse skupaj še toliko lepše,« je dejal zmagovalec sobotne tekme Andreas Wellinger, ki je prav tako tekmoval prvič v tem poletju. Več tekem ima za seboj njegov reprezentančni kolega Stephan Leyhe, ki je sicer nastopal na tekmah celinskega pokala in ga zato ne bo niti na zaključku poletne velike nagrade prihodnji teden v Klingenthalu. »Ker sem vedel, da so moji skoki na visoki ravni in ta konec tedna ni bilo tekem celinskega pokala, sem zaprosil za nastop na tekmi. Izjemno sem vesel tega uspeha. Žal pa se trenutno borim za dodatno kvoto na tekmah svetovnega pokala preko tekem v celinskem pokalu in ne bom tekmoval na domačih tleh, ampak se bom odpravil v Lake Placid na zadnje tekme kontinentalnega pokala. Izlet v Ameriko je tako ali tako vedno prijeten.«

Če so nemški in avstrijski skakalci sijali od navdušenja, so bili v soboto precej mrkega obraza preostali Slovenci. Točke je osvojil le Timi Zajc za 28. mesto, Peter Prevc, Mark Hafnar in Žiga Jelar so ostali brez finala. Videno je bilo, da tudi slovensko prvo moštvo do zime čaka še nekaj dela.

Napet dvoboj za zmago

Stanje slovenske reprezentance se ni spremenilo niti čez noč. Znova je bil nasmejan le Lanišek. »Vsi skoki so bili tehnično dobri, a sem nastopal še malo v krču. To je bila prva prava tekma po dolgem času in sem lovil občutke. S prikazanim sem zadovoljen in gre vse po načrtih, da bodo skoki pravi takrat, ko bo to potrebno,« je tudi po včerajšnjem 14. mestu dobre občutke dobil priljubljeni žaba. Družbo v točkah mu je tokrat delal le Peter Prevc na 30. mestu. Timi Zajc je bil diskvalificiran v prvi seriji, Jelar in Hafnar pa sta bila zopet prekratka.

Malce se je premešal vrstni red pri vrhu. Prva mesta pa sta zasedla vodilna tekmovalca v poletni veliki nagradi. Zmagal je Švicar Gregor Deschwanden, ki je bil v soboto osmi. Tokrat je za 1,9 točke premagal vodilnega v skupnem seštevku, Bolgara Vladimirja Zografskega, ki se mu je tekma v soboto povsem ponesrečila in je izpadel že v kvalifikacijah. Hitro je pokazal, da forma ni pošla, a zaradi ponesrečene tekme najboljša skakalca loči le 34 točk v skupnem seštevku poletne velike nagrade. Odločitev bo padla prihodnjo soboto (7. oktobra), ko bo na sporedu zadnja posamična tekma v Klingenthalu. »Na zadnji tekmi bo še zelo napeto in napovedujem boj do konca,« je odločen Gregor Deschwanden. Na Saškem v Nemčiji bodo nastopale tudi ženske, kjer si je Nika Križnar s šestimi zmagami na šestih tekmah že zagotovila skupno zmago.

*** 580 točk je na osmih tekmah poletne velike nagrade do sedaj zbral Vladimir Zografski. 34 manj jih ima Švicar Gregor Deschwanden, ki ima še edini možnost prehiteti Bolgara.