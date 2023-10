Katja Šaponjić, prevajalka: Neizrečeno v stripu je podoba

Ime Katja Šaponjić je v zadnjih letih postalo sinonim za kakovostne prevode risoromanov iz francoščine. Za svoje delo je leta 2020 prejela Nodierovo nagrado za najboljši prevod iz francoščine, leta 2022 še nagrado zlatirepec, ki jo podeljujejo na festivalu Tinta. Že od samih začetkov sodeluje z založbo VigeVageKnjige, za katero je prevedla epohalno delo Manuja Larceneta Blast in še mnoge druge odmevne naslove založbe. Živi in ustvarja v Belgiji, zato jo na cestah in ulicah Slovenije le redko ulovite.