Lep jesenski konec tedna je bil za gorske reševalce spet zapolnjen z delom. Včeraj zjutraj, na primer, so nadaljevali reševanje 28-letnika, ki se je že v soboto nekaj minut čez 16. uro poškodoval pri plezanju v steni Jerebice v bovški občini. S 24-letno soplezalko sta se vzpenjala po južni steni. Tja sta se sicer odpravila že zjutraj in vse je potekalo normalno, dokler mu ni malo pred vrhom zdrsnilo in je padel sedem metrov globoko. Bil je dobro zavarovan, a se je zaradi sile vrv iztaknila iz enega klina, pri drugem pa obstala. Po navedbah Deana Božnika z novogoriške policijske uprave si je plezalec poškodoval gleženj in se udaril v ramo. Soplezalka je ostala nepoškodovana. Na pomoč je priletel helikopter Slovenske vojske z brniško dežurno ekipo gorskih reševalcev, pripeljali so tudi bovške gorske reševalce. Iz stene so ju spravili na varno, a jih je ujela tema in morali so prenočiti na gori. Ekipa se je včeraj ob svitu začela vračati na bovško letališče.

Uprava za zaščito in reševanje je sicer včeraj poročala o več nesrečah. V kliničnem centru je, denimo, končala planinka, ki se je poškodovala pri padcu nad planino Pungrat v tržiški občini. Tamkajšnji reševalci in brniška dežurna ekipa so jo oskrbeli na kraju, nato pa z vojaškim helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Ob sestopu z Ratitovca se je poškodoval planinec, ki so ga morali s helikopterjem prav tako prepeljati v ljubljanski UKC. V bolnišnico so dopoldne odpeljali tudi obolelo osebo, ki je potrebovala pomoč na planini Viševnik v bohinjski občini. Popoldne pa obolelega v koči na Kredarici. Prav tako popoldne je pomoč potrebovala obolela oseba na Križni gori v občini Škofja Loka. Okoli 14. ure se je pod Ostrico v blejski občini med hojo poškodovala pohodnica. Pomoč so ji zagotovili radovljiški gorski reševalci in reševalci blejske nujne pomoči.

Zaradi ose padla v šok

V soboto so morali gorski reševalci poleg posredovanja v steni Jerebice odhiteti na pomoč še šestkrat. Malo pred 10. uro je pod Kamniškim sedlom na poti v Repov kot član GRS Ljubljana v gozdu našel premraženo in zmedeno planinko. Pospremil jo je do Jermance, kjer sta jo prevzela kamniška kolega in jo odpeljala v zdravstveni dom. Okoli enajstih je v gozdu pri Planini Dolžanka v tržiški občini planinko pičila osa in padla je v anafilaktični šok. Posredovali so tržiški reševalci, tamkajšnji gorski reševalci in vojaški helikopter z ekipo brniške gorske reševalne službe. Obolelo so odpeljali v ljubljanski klinični center.

Komaj se je začelo popoldne, že so morali pomagati planinki, ki se je poškodovala na poti z Mrzle gore na Okrešelj v solčavski občini. Zgodilo se je med sestopom. Z vojaškim helikopterjem so jo prepeljali v UKC Ljubljana. Naslednje reševanje je sledilo ob 14.40, ko se je alpinistka poškodovala pod Rigljico v plezalni smeri Živela klasika v Rušici v kranjskogorski občini. Padla je okoli 20 metrov globoko in se na srečo le lažje poškodovala. Bila je primerno opremljena, je sporočil Roland Brajič s kranjske policijske uprave. Na kraju jo je oskrbela dežurna ekipa GRS Brnik in jo ponovno z vojaškim helikopterjem prepeljala v bolnišnico, v tem primeru jeseniško. Kranjskogorski gorski reševalci so hkrati začeli tudi klasično reševanje, za primer, da zaradi vremenskih razmer reševanje s helikopterjem ne bi uspelo.

Malo po pol četrti popoldne se je planinka poškodovala pod Vrhom kraj sten. Bovškim gorskim reševalcem je ponovno pomagal vojaški helikopter z ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije. Odpeljali so jo v bolnišnico na Jesenice. Je pa pomoč potrebovala tudi kajakašica, ki jo je malo pred 16. uro obrnilo v reki Soči. Izplavala je na breg, a na tistem koncu ni bilo mogoče priti iz reke. Na varno so ji pomagali kobariški gasilci in tolminski gorski reševalci.