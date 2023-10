Prvi polčas kot iz sanj, drugi kot iz nočnih mor. Košarkarji Cedevite Olimpije so se na uvodu v ligo ABA poigravali s čustvi navijačev, saj so na glavni odmor odšli s kar 20 točkami prednosti pred Mego ter doseženimi 62 točkami, nato pa v zadnjih sekundah trepetali za zmago. Do nje so prišli po zaslugi izkušenega Justina Cobbsa, ki je zadel v zadnjem napadu svojega moštva, ter tudi nekaj sreče, saj je met za tri točke Andrije Jelavića z zvokom sirene za las zgrešil cilj. Ljubljančani so navzlic vsemu prišli do tako želenega uspeha proti srbskemu nasprotniku, že jutri pa jih čaka precej težje delo, ko bodo v evropskem pokalu gostovali v Tel Avivu pri Hapoelu.

»Zelo dobra zmaga za nas. Vesel sem za moje igralce. V zadnjih dveh tednih nismo bili pripravljeni na začetek sezone, Mega pa je odlična ekipa z zelo dobrimi posamezniki, ki bodo kmalu zvezde. Igralci so to vedeli in zaigrali so z željo, da se dokažejo našim navijačem, pa četudi nismo v dobri situaciji. Številni so igrali na položajih, ki niso naravni za njih. Z gibanjem žoge na začetku, ki je bilo odlično, smo jih presenetili. Ob glavnem odmoru sem igralce opozoril, da bodo košarkarji Mege zaigrali bolje in da nas čaka težak drugi polčas. Ko smo se nekoliko utrudili, smo se začeli pogovarjati s sodniki, Mega pa se je vrnila v položaj za zmago. Bili smo utrujeni in morali smo znova dobiti dvoboj. Odigrali smo bolje v obrambi v zadnjih situacijah in zadeli odločilen met. Delali smo napake, a to se dogaja. Zaslužili smo si zmago pred domačimi navijači, obenem pa smo celotno tekmo vodili. Moramo ohraniti takšen pristop, ne glede na zmage in poraze, saj bomo s časom naredili nekaj pozitivnega,« je razpredal italijanski trener na Olimpijini klopi Simone Pianigiani, ki vendarle ni v tako težki situaciji, kot jo želi prikazati.

Dejstvo namreč je, da je imel celotne priprave na voljo glavnino moštva. Le Jaka Blažič in Gregor Glas sta se pridružila kasneje, zaradi odločitve kluba, da izpusti Justusa Hollatza v Anadolu Efes, pa nato še D.J. Stewart in Nikola Radičević. Srbski košarkar je prišel v Ljubljano poškodovan in še ni nared za igro, hkrati ni opravil niti poletnih priprav. »Ne vemo, kdaj bo Radičević nared za igro. Čakamo zeleno luč zdravniške službe, da bo lahko začel trenirati s kontaktom. Ob tem bo moral dvigniti tudi fizično pripravljenost. Tokrat ni igral še Rok Radović, ki je po slovenskem superpokalu zbolel in bil na antibiotikih. Veliko nisem koristil niti Jake Klobučarja, a zanj vem, kaj lahko da. Želel sem preizkusiti ostale in dobiti določene odgovore. Na prihodnjih tekmah bo tudi Klobučar igral več,« je pojasnil Pianigiani.

Liga ABA, druge tekme 1. kroga: Split – Studentski centar 72:76 (Stevenson 18; Drobnjak 15), Budućnost – Zadar 103:73 (Mihailović 24; Božić 22, Vujačić 2), Igokea – Crvena zvezda 63:81 (Tanasković 16; Tobey 19), Borac – Cibona 86:79 (Franklin 17; Aranitović 21), jutri ob 17. uri: FMP – Krka, ob 19. uri: Partizan – Mornar.