Težjo pot do zmage v uvodu olimpijskega turnirja so imeli izbranci Gheorgheja Cretuja pričakovano proti Turčiji, ki je v prvem krogu s 3:1 premagala Srbijo. To je bilo samo dodatno opozorilo za slovenske odbojkarje, ki so na nedavnem evropskem prvenstvu šele v petem nizu strli odpor neugodne turške ekipe, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Alberto Giuliani.

V Varni so Turki povedli z 2:0 v nizih, tudi v Tokiu pa so bili v prvih dveh nizih obakrat blizu zmagi. Predvsem to velja za drugi niz, v katerem so po izenačenju na 23:23 prvi prišli do treh zaključnih žog, svojo tretjo pa so nato z blokom Jana Kozamernika izkoristili slovenski odbojkarji. V prav tako izenačenem prvem nizu je s četrto zaključno žogo, z uspešnim napadom, turški odpor zlomil Rok Možič, ki je dosegel tudi zadnjo točko na tekmi. Pred končnico tretjega niza je Slovenija vodila že z 19:14, nato tudi s 23:18. S tremi zaporednimi točkami so se ji Turki približali na dve točki zaostanka, toda Klemen Čebulj in kot rečeno Možič sta končala še en izenačen obračun s turško ekipo. V njej sta izstopala brata Adis in Mirza Lagumdžija, prvi je dosegel 16 točk, drugi 15, točke za drugo slovensko zmago na Japonskem pa so prispevali Možič 20 (1 as, 1 blok), Tine Urnaut 13, Čebulj 13 (1 as, 2 bloka), Kozamernik 8 (2 bloka), Alen Pajenk 7 (1 as, 1 blok) in Dejan Vinčić 1.

»Že od začetka je bil pristop pravi, lahko pa bili boljši pri lahkih položajih. Podarili smo jim nekaj žog, storili nekaj neposrednih napak, zato so nam bili tako blizu. Na koncu smo dobro izvajali začetne udarce in tekmo mirno pripeljali do konca, kar me zelo veseli in me navdaja s pozitivnim navdihom za naprej,« je po drugi zmagi slovenske reprezentance dejal Jan Kozamernik. Slovenci zadnji septembrski dan niso imeli večjih težav proti Tuniziji. Tudi tekmo proti eni najboljših afriških reprezentanc je Cretu večinoma igral z najmočnejšo zasedbo, le ob koncu tretjega niza so svojo priložnost dobili Uroš Planinšič, Sašo Štalekar, Nik Mujanović in Rok Bračko. Še najbolj izenačen je bil prvi niz, v katerem so Tunizijci do petnajste točke še držali korak s slovenskimi odbojkarji, ki so jim na servis Kozamernika pobegnili za štiri točke in niz mirno pripeljali do konca. S 15 točkami (3 asi, 1 blok) je bil najbolj razpoložen slovenski igralec Čebulj, 10 (2 asa, 1 blok) jih je dosegel Pajenk, po devet Urnaut in Možič (1 as), šest Kozamernik in eno Štalekar (1 blok). »Tekma ni bila tako lahka, kot je bilo morda videti. Mučila nas je predvsem zgodnja ura, ob 10. uri res nismo vajeni igrati. A pomembno je, da smo zmagali in smo zanesljivo odprli turnir,« je uvodno slovensko zmago komentiral Alen Pajenk.

Za zdaj gre slovenski ekipi vse po načrtih, od ekip, ki najbolj resno računajo na uvrstitev v Pariz, to velja tudi za Američane, ki so prav tako obe tekmi dobili s 3:0 (Egipt, Finska). Japonci so v prvi tekmi šele v petem nizu strli odpor Fincev, v drugi pa jih je s 3:2 premagal Egipt, aktualni afriški prvak, medtem ko so Srbi izgubili s Turki in včeraj s 3:0 premagali Tunizijce. »Po dnevu odmora nas čaka tekma s Finsko, ki tudi ne bo lahka. V Varni smo jo sicer premagali brez izgubljenega niza, toda proti Japoncem so v soboto prikazali dobro igro in se niso predali do konca. Dobro, drugače je bilo proti Američanom, toda če bomo igrali, kot znamo, ne bi smeli imeti težav,« se je torkove tekme s Finsko na kratko dotaknil Kozamernik. Dan pozneje, tudi ob treh zjutraj po srednjeevropskem času, bo Slovenija igrala še z Egiptom, nato pa sledi še zadnji dan premora in za konec še odločilne tekme z ZDA, Japonsko in Srbijo.