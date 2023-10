»Uradno lahko le potrdim to, da po koncu sezone zapuščam ekipo Jumbo-Visma,« je na startu 106. kolesarske dirke po Emiliji v Capriju dejal 33-letni Primož Roglič in s tem delno zaključil najbolj vročo kolesarsko debato ta hip na svetu. Saga se nadaljuje le še pri tem, kje bo trenutno četrti kolesar sveta nadaljeval kariero. V igri so praktično vsa moštva svetovne serije. Najbolj vroči favoriti pa so Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Movistar, Bahrain-Victorious in po novem še Bora-Hansgrohe. »Do konca sezone me čaka še nekaj dirk. Trenutno sem osredotočen nanje, potem pa bomo več povedali tudi o prihodnosti,« je bil povsem miren in osredotočen v soboto dopoldan zasavski orel. Najbolj obveščeni kolesarski viri v karavani sicer poročajo, da je Roglič z eno izmed ekip že podpisal 3-letno pogodbo, ki naj bi mu prinesla 6 milijonov evrov letnega zaslužka. S tem bi postal drugi najbolje plačani kolesar na svetu za Tadejem Pogačarjem. Po razkritju uradne novice, da se po osmih letih poslavlja od ekipe Jumbo-Visma, se je Rogla podal na začetek ene njegovih najljubših enodnevnih dirk, ki se po 204 kilometrih zaključi z vzponom na San Luco nad Bologno. Prvič po dobrem letu dni sta bila na startu iste dirke skupaj s Tadejem Pogačarjem, drugim slovenskim kolesarskim šampionom in prvim kolesarjem sveta.

Zaslužil bi si več spoštovanja

Nekdanji smučarski skakalec je začetnik preporoda nizozemske ekipe, ki je v njegovih osmih letih kolesarjenja iz najslabše postala najboljša. Letos so kot prva ekipa v zgodovini zmagali na vseh tritedenskih dirkah v istem letu. Za zmago na Giru je poskrbel Primož Roglič sam. A da njegovo mesto v ekipi ni več nedotakljivo, se je videlo na zadnjem Grand Touru. Zasavec se je vse od Gira neposredno pripravljal na dirko po Španiji, nanjo prišel odlično pripravljen in bil zagotovo najmočnejši kolesar na dirki. Zmagal je njegov sotekmovalec Sepp Kuss, pred njim pa je bil še Jonas Vingegaard, ki je poleti drugič zapored dobil francoski Tour. »Na vsaki dirki si želim zmagati. Če bi bilo po moje, bi bil kapetan samo jaz,« je bil z razpletom dokaj nezadovoljen Rogla, ki pa je vnovič pokazal svojo profesionalnost. »Ponosen sem, da sta se Sepp in Jonas od mene veliko naučila. Lepo je biti del ekipe,« je še opisal razplet Vuelte, a nekaj kislosti v teh izjavah je bilo zaznati. Zato se je vse od 17. septembra dalje ugibalo o njegovem odhodu, ki je bil potrjen v soboto dopoldan. Vsekakor bi si zaradi vseh svojih uspehov v dresu Jumbo-Visme Rogla zaslužil več spoštovanja svojih šefov.

Da so čebele izgubile enega najboljših kolesarjev na svetu in se jim bo po njem še močno kolcalo, je Roglič pokazal na cesti. Na zahtevni enodnevni dirki, kjer so se kolesarji v zaključku kar petkrat povzpeli na vzpon San Luca nad Bologno (2,1 km, 10 %). Ob zadnjem prečkanju je bilo skupaj le še devet najboljših kolesarjev na dirki. Z izjemnim tempom je tekmece poskušal streti Tadej Pogačar (UAE Emirates), a na kolesu mu je lahko sledil Primož Roglič. V zadnjih 300 metrih pa je bil bolj eksploziven starejši izmed obeh Slovencev in prišel je do svoje 80. zmage v karieri.

Plugge: Preveč ga spoštujemo, da ga ne bi izpustili

»Izjemno lepo je, da se za zmago boriva dva Slovenca. Po koncu Vuelte nisem veliko treniral in nisem točno vedel, kako bo. Čutil sem, da imam močne noge in napadel v pravem trenutku,« je razplet dirke, ki jo je dobil tretjič v karieri, komentiral Roglič. Ob tradicionalni zahvali moštva pa je bil tokrat bolj zadržan. »Rad bi se zahvalil svoji družini, ki me podpira v dobrem in slabem in je danes ni tukaj,« je jasno nakazal, da prave romantike do svojih delodajalcev ne goji več.

»Mogoče sem z napadom poskusil prezgodaj. Nato sem se osredotočil le na cilj, a Primož je mimo prišel z veliko hitrostjo in nisem mogel slediti. Zelo lepo, da sva na prvih dveh mestih dva Slovenca,« z drugim mestom vseeno ni bil preveč razočaran Tadej Pogačar. Tretji je bil Simon Yates (Jayco-AlUla), ki je tako kot Pogi v cilj prišel sekundo za zmagovalcem. »Izjemna zmaga za nas,« se je sprva tekme dotaknil šef čebel Richard Plugge in se nato navezal na Rogliča. »On je naš kralj, ostajam pri teh besedah. Vedno ga bom občudoval in mu bom hvaležen, da nam je pomagal priti na vrh. Ko je stopil do nas in nas prosil za odhod, ga nismo mogli zavrniti. Enostavno ga preveč spoštujem.« Roglo v dresu čebel čakata le še dve tekmi, prva bo na sporedu jutri in zadnja v soboto na spomeniku po Lombardiji, nato bo znana tudi njegova nova ekipa.

