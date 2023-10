»Ko vidim te številne nasmejane obraze, čutim, da je prišel odločilni trenutek za našo domovino,« je dejal na začetku pohoda voditelj opozicije Donald Tusk, nekdanji premier in nekdanji predsednik evropskega sveta. Cilj te manifestacije, ki se je udeležuje tudi legendarni Nobelov nagrajenec za mir iz leta 1983 Lech Walesa, je mobilizirati Poljake proti evroskeptični in ultrakonservativni stranki Zakon in pravičnost (PiS), ki vlada že osem let.

Ankete kažejo, da bo znova zmagala, po inštitutu IBRiS s 35 odstotki, Tuskova sredinska Državljanska platforma pa naj bi dobila 27 odstotkov glasov. A Tusk je prepričan o zmagi in zdaj je o politikih iz PiS dejal: »Mnogi med njimi bodo morali v zapor, ker so kradli, kršili zakon in ustavo.«