Septembra letos je vrtec Radovljica predlagal zvišanje cen programa, in sicer za šest do osem odstotkov. Kot je na seji sveta staršev obrazložila ravnateljica Anja Ussai, je v ceno zajetih 75 odstotkov za plače zaposlenih, na kar se ne more vplivati, 14 odstotkov so stroški storitev in materiala, deset odstotkov cene programa predstavlja prehrana, ki jo vrtec zagotovi z velikim javnim naročilom. Ta se je v radovljiškem vrtcu letos iztekel, z novim naročilom pa so se stroški nabave živil zvišali za kar 30 odstotkov.

Starši so o predlogu podražitve podali negativno mnenje in predlagali, naj občina dodatno subvencionira plačila za starše, a je občinski svet predlog na seji v četrtek zavrnil. Potrdili so nove cene programov, in sicer za oddelek prvega starostnega obdobja bo cena šest odstotkov višja in bo znašala 648,45 evra, za oddelek drugega starostnega obdobja sedem odstotkov višja in bo znašala 498,21 evra, za oddelek tri- do štiriletnih otrok in kombinirani oddelek pa osem odstotkov višja in bo znašala 547,52 evra. Občina sicer iz proračuna financira razliko med polno ceno programa in plačili staršev. Starši, ki plačujejo 35 odstotkov polne cene, bodo tako v povprečju plačevali dobrih 13 evrov več na mesec kot doslej.

Za primerjavo, polna cena programa na Bledu znaša 640 evrov, v Kamniku 688, na Jesenicah 621, v Škofji Loki in Tržiču pa manj kot 600 evrov. Starše je pri tem zanimalo, ali je storitev predšolske vzgoje glede na cene različna. Ravnateljica je pojasnila, da vrtci med seboj niso primerljivi, saj so v cene lahko vštete določene dodatne storitve ali pa te starši plačajo posebej. Predvsem gre za razne igrice, avtobusne prevoze, izlete. Te lahko krije tudi občina, v primeru Radovljice so to logopedinja, tečaj plavanja in podobno. Cena vrtca je prav tako odvisna od kadrovske zasedbe, saj imajo nekateri zaposleni zaradi napredovanj višjo plačo.