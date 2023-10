Svet je majhen

Pred dnevi je vsa Slovenija pokala od kulinaričnega ponosa, ko je Ana Roš pridobila novo Michelinovo zvezdico in se zdaj ponaša s tremi. Čestitke so seveda kar deževale, odmevno pa je kuharski mojstrici čestital tudi predsednik vlade Robert Golob, ki je »posnetek« njunega telefonskega pogovora objavil kar na družbenih omrežjih. Ta je povzročil precej zadrege pri poslušalcih, saj je Roševa premierju rekla: »Veš, da me imaš na svoji strani, kadar koli, samo reci.« V uredništvu N. N. smo iz zanesljivih virov izvedeli, da nikakor ni šlo za kakšno nespodobno povabilo. Ana in Robert se menda poznata že od mladih nog, doma sta iz istih krajev, njune poti pa se tu in tam pač še vedno srečajo. Čisto brez potrebe si Ukom in predsednikov kabinet zdaj krivdo za domnevno blamažo podajata kot vroč kostanj, če pa sta ga Ana in Robert v mladih letih morda celo skupaj pekla. Svet je majhen, Primorska še manjša.