Pred dvema tednoma, bilo je v četrtek, 14. septembra, se je šestletni deček na topel jesenski večer kot običajno igral zunaj v domačem kraju Pragsdorf. Ob dogovorjeni uri ga ni bilo domov, starši so njegovo izginotje prijavili ob osmih zvečer, na ulice se je spravila skoraj vsa vas, v kateri živi nekaj manj kot 600 ljudi. Le kako uro pozneje so ga hudo ranjenega našli v grmovju ob nogometnem igrišču. Bil je večkrat zaboden, reševalci so ga skušali rešiti, a je v bolnišnici umrl, poroča Deutsche Welle. Policija je kmalu zatem prejela namig o osumljencu, a ker v hišni preiskavi niso našli ničesar, kar bi 14-letnika povezovalo z zločinom, so ga izpustili. V intenzivni policijski preiskavi so dokaze očitno našli, saj so najstnika manj kot dva tedna pozneje prijeli.

Sledi na morilskem orožju

Štirinajstletnika so v torek aretirali zaradi suma uboja šestletnega fantka, so potrdili na lokalni policiji. Dodali so, da so v bližini kraja zločina našli domnevno morilsko orožje. Šlo naj bi za nož, na katerem naj bi našli sledi DNK osumljenega. Na nožu so bili tudi kri in vlakna žrtve. Po navedbah policije je bil najstnik zadnji, ki je dečka videl živega, na zaslišanju pa naj bi dajal nasprotujoče si izjave. Preiskava se nadaljuje, motiv zločina za zdaj ni znan. Ralf Opitz, župan Pragsdorfa, manjšega kraja v bližini Neubrandenburga na severovzhodu Nemčije, si je oddahnil ob novici o aretaciji, a si obenem želi, da bi policija primer raziskala dovolj temeljito, da nobeno vprašanje ne bo ostalo neodgovorjeno. Domačini male vasi so skrušeni, a držijo skupaj in družini pomagajo po najboljših močeh. Fantek je sicer avgusta letos šel prvič v šolo, za njegove sošolce in učitelje pa so pristojni že organizirali psihološko pomoč.

Kazenska odgovornost pri 14 letih

Uboj šestletnika je zadnji v nizu zločinov, za katere so bili letos v Nemčiji osumljeni mladoletniki. Prejšnji teden smo poročali o novih informacijah o umoru desetletne Lene aprila letos v zavodu za varstvo otrok in mladostnikov v Zgornji Frankovski na Bavarskem. Deklico so zaradi nasilja ločili od družine, a so se zlorabe nadaljevale v zavodu. Bila je tarča ustrahovanja enajstletnika, s katerim si je delila sobo, in ravno on naj bi jo zadavil. Fant zaradi starosti ni kazensko odgovoren za svoje dejanje. Tragedija se tukaj še ne konča – malo pred smrtjo je bila nesrečna deklica še posiljena, a naj bi ji silo storil 25-letnik, stari znanec policije, ki je vlomil v zavod. Mesec dni pred Leno je v Freudenbergu nasilne smrti umrla 12-letna Luisa. Prijateljici, stari 12 in 13 let, sta jo najprej skušali zadušiti, ko jima to ni uspelo, pa sta jo 32-krat zabodli s pilico za nohte in potisnili po gozdni brežini. Sprva sta storilki grozljivo dejanje zanikali, nato pa vendarle priznali. Motiv tudi v tem primeru ni bil povsem jasen. Po navedbah nemških medijev sta se dekleti Luisi maščevali, ker je povedala, da se že mesece spravljata nanjo. Pisali so še, da je možen motiv fant, ki je bil všeč tako njej kot eni izmed storilk. Zaradi mladosti tudi onidve ne bosta kazensko odgovarjali. Na desetletno kazen v zavodu za mladoletne pa je bil avgusta letos obsojen 15-letnik iz bližine Hannovra, ki je konec januarja umoril 14-letnika. Njegovo truplo naj bi bilo zvezano, fant pa naj bi umrl zaradi udarcev s kamni.