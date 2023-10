Med 2. in 6. oktobrom se bo na pisti LJFW, pa tudi zunaj nje, predstavilo rekordno števlio oblikovalcev in blagovnih znamk. Veseli pa dejstvo, da velika večina pri svojem delu že sledi ključnim smernicam trajnostnega pristopa k ustvarjanju in življenju nasploh. Modno dogajanje na LJFW bomo sicer sklenili s tradicionalnim showroomom, ki se bo odvil v petek, 6. oktobra 2023.

Bogat spremljevalni program

Tudi tokrat bodo lahko obiskovalci Ljubljanskega tedna mode in ljubitelji ustvarjanja uživali v raznolikem spremljevalnem programu. Od razstav, ki bodo podpirale osrednjo temo dogodka – trajnost – do pogovorov. Že v ponedeljek bo na ogled trajnostna inštalacija Magični vrt, od torka razstava Jonina jesen zima 2023 in od srede umetniški projekt Tine Princ in Gregorja Bajta, ki združuje umetnost in modo. Pripovedovala bosta zgodbe skozi avdiovizualne instalacije Onda / Emotion.

V četrtek, 5. oktobra, bo ob 11.uri okrogla miza o trajnosti v modnem svetu, ki jo povezuje Meta Pavlin Avdić, direktorica agencije prviprvi, z gostjami Natalijo Medica, predstavnico Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, Mojco Žganec Metelko, direktorico Zavoda KNOF so.p., ki se zavzema za zmanjševanje odpadkov in inovativne trajnostne rešitve, Tanjo Sedej, soustanoviteljico in direktorico agencije We explain ter predavateljico na Visoki šoli za poslovne vede, ki je specializirana za trajnost in nakupno vedenje, ter Zalo Hrastar, modno oblikovalko, ki preoblikuje odpadni tekstil v nova oblačila in promovira trajnostno ustvarjanje. Gostje bodo razpravljale o zamolčani trajnosti modnega sveta.

Vstop na razstave in okroglo mizo je prost. Ogled modnih revij 14. Ljubljanskega tedna mode bo možen z vabilom ali nakupom karte na www.eventim.si in na prodajnih mestih v sistemu Eventim Si. Cena vstopnice je 25 evrov za dnevno vstopnico.