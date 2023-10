V prvi predal sva že pri Brezovici pospravile tiste voznike, ki obožujejo »vohljanje zadka«. Gre za nestrpneže, ki imajo fetiš na zadek neznanega avtomobila in čeprav se tudi sami trudite na prehitevalnem pasu ohraniti mirne živce in v strnjeni koloni in s hitrostjo, ki tudi vas nervira priti do Vrhnike, ker od tu dalje promet navadno steče, ti vohljač s svetlobnimi signali doda tisto nadležno piko na i, zaradi katere bi najraje obrnili (seveda, ne moreš) in se vrnili domov. Nič manj nadležni niso vozniki, ki tipkajo za volanom. Skoraj nepredstavljivo si je zamisliti, kako so nekateri usposobljeni za to početje. So vozniki, ki skušajo tipkati na skrivaj in so drugi, ki naslonijo telefon na volanski obroč in se po njem premikajo s prsti.

Osebno najbolj nadležni pa so mi cestni naduteži. Ti se obnašajo, kot da so sami na svetu in kot da je cesta njihova last. Simptomi tega sindroma se izražajo na različne načine – menjavanje voznega pasu brez smernikov, prehitevanje po desni strani, leno prehitevanje, ki traja večno, vožnja po dveh pasovih ... Prav njihovo vedenje povzroča nepotrebno zaviranje, pogosto tudi sunkovito, kar nato na cesti povzroča valovanje. Lahko jih enačimo z nadležnimi prenašalci virusov, kjer povzročitelj največkrat ne utrpi nobenih posledic. Zato pa toliko bolj trpijo tisti okoli njega.

In ko se v enem kosu z minimalno zamudo pripelješ do cilja, naletiš na novo kategorijo voznikov – parkirne mojstre. Kolikokrat ste komu sledili na parkirišče ali v javno garažo in čakali, da parkira? Vsakič je bilo preveč. Težava nastane, ko mora tip, za katerim ste prišli, priti na prvo razpoložljivo mesto in traja večno, da nacilja prosto luknjo. Ampak še hujši pa so tisti vozniki, ki potrebujejo celo večnost, da zapustijo parkirišče, še posebej, če gre za zadnje prosto mesto.

Joj, potem pa so tukaj še sramežljivci, ki mimo kamere ob cestišču pripeljejo vsaj 20 do 30 km/h počasneje od dovoljene hitrosti. To pa seveda pomeni tudi nepotrebno zaviranje, ne le njih, ampak tudi številnih voznikov za njimi. Enako intenzivno, če ne celo bolj sunkovito, pa zavira ista kategorija, ko zagleda ob cesti policijsko kontrolo. Nenazadnje je znano dejstvo, da naši policisti vsakogar, ki vozi hitreje od 40 km/h, ustrelijo na licu mesta.