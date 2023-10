Čeprav sta bila ime Rolls-Royce in legendarna maskota znamke, imenovana »duh ekstaze«, med letoma 1998 in 2003 vpletena v podobno mučno licenčno sago, kot smo ji bili priča pred dobrega pol desetletja s Kekec pašteto v Sloveniji, sama avtomobilska znamka Rolls-Royce, ki je danes v lasti BMW-ja, v nas še naprej vzbuja vtise o kakovosti, prestižu, eleganci in tradiciji. In čeprav je bil njen najljubši avto domnevno Land Roverjev defender 110 (letnik 2002), se je pokojna britanska kraljica Elizabeta II., tudi sama utelešenje britanske tradicije, ob več priložnostih pustila prevažati prav v rolls-royceu.

Po drugi strani je bil avto te znamke lahko tudi statusni simbol, s katerim so vulgarni premožneži želeli pritegniti kar se da veliko pozornosti. V to kategorijo sodi rumeni rolls-royce iz romana Veliki Gatsby, ki se je odvijal »čez lužo« leta 1922. Naša omemba letnice ni naključna, saj so bila prav divja dvajseta obdobje, ko je tedaj še trdno angleško podjetje izdelalo nekaj svojih najboljših avtomobilov. Ampak, podobno Gatsbyjevi usodi, tudi divja dvajseta niso mogla zdržati večno, z vstopom v trideseta pa se je svet vse hitreje premikal v povsem novo dobo zgodovine.

V okvir navrtali luknje, da bi zmanjšali težo

Da se svet spreminja, je uvidel tudi glavni Rolls-Roycev inženir William Robotham, ki je leta 1934 odpotoval v ZDA, da bi tam preučil nove pristope k izdelavi avtomobilov. V to ga je prisilil pojav vse kvalitetnejših množično izdelanih avtomobilov, ki so se pričeli stegovati proti lovorikam, s katerimi so se kitili rokodelsko izdelani luksuzni avtomobili, med katere so sodili rolls-royci. Prestižna podjetja stare šole so se morala prilagoditi novi dobi ali pa izzivati usodo izgube tržnega deleža mnogo cenejšim avtomobilom. Robotham je obisk ZDA sklenil s spoznanjem, da je treba povečati število vozil, ki jih zmore proizvesti podjetje, ter da lahko izdelavo posameznih delov avtomobila prepusti cenejšim podizvajalcem.

Novi pristop je podjetje preizkusilo ob proizvodnji avtomobila wraith. Pri snovanju šasije so inženirji vzeli napredne elemente šasij priljubljenega modela phantom III. Med drugim nastavljivo vzmetenje avtomobila in vgrajeno hidravlično dvigalko, ki jo je voznik lahko vklopil ob primeru težav s pnevmatikami, kar bi marsikomu prav prišlo tudi v današnjih avtomobilih. So pa dizajn šasij phantoma III nadgradili z novimi znanji. V okvir so navrtali luknje, da bi zmanjšali njegovo težo. Namesto varjenja so ga sestavili s pomočjo zakovk. Za pogon so uporabili močno prenovljeni 6-valjni, 4,25-litrski motor, ki je imel blok motorja izdelan iz aluminija in moč 114 konjev (84 kW). Sinhronizirani menjalnik pa je imel štiri prestave.

Ker je šlo za luksuzno vozilo, primarno namenjeno vožnji zadaj, s šoferjem za volanom, so kočijo in notranjost izdelovali po naročilu strank. Rokodelska dela so, kot je bilo običajno že pri preteklih modelih, opravljale specializirane delavnice, ki jim je Rollse-Royce dostavil šasije. Dizajn in notranja oprema se je zato od vozila do vozila znala močno razlikovati. V nekatera so naročniki dali vgraditi dodatne zložljive sedeže za osebje. Drugi so isti prostor namenili zložljivim pisalnim mizam. Prostora je bilo tudi za mali kabinet s poličkama za kozarce in šeri. Sicer pa sta običajno prevladovala les in usnje. Šasije wraitha so leta 1939 stale okoli 1100 funtov, običajna cena celotnega avtomobila pa se je gibala v območju tedaj zajetnih 1700 funtov (današnjih 142 tisoč evrov, če upoštevamo inflacijo). Okvirna najvišja hitrost avtomobila se je gibala okoli 137 kilometrov na uro, s pospeškom od 0 do 80 km/h v 16,4 sekunde.

Do vojne so izdelali le 491 šasij

Avto, ki bi moral Rolls-Royce pripeljati v novo dobo, pa je tedaj vse hitrejša zgodovina žal povozila. V jutru 1. septembra 1939 so nemške sile z vseh smeri bliskovito napadle Poljsko. Velika Britanija in Francija sta se dva dni kasneje odzvali z napovedjo vojne Nemčiji. Začela se je druga svetovna vojna. Ker je bilo podjetje Rolls-Royce proizvajalec letalskih motorjev, so vso proizvodnjo preusmerili v izdelavo vojaške opreme. Do izbruha vojne so pri podjetju uspeli izdelati vsega 491 šasij. Mnogo jih ni dobilo kočije še nekaj let. Britanska vlada je 16 modelov dobila leta 1946. Zadnjo naročilo pa je bilo s kočijo opremljeno šele leta 1947.

Čeprav wraith zaradi spleta okoliščin ni imel priložnosti za velik uspeh, je služil kot dokaz uspešnosti novega pristopa proizvodnje in odskočna deska za model silver wraith, ki je šel v proizvodnjo leta 1946. Slednjega se pogosto omenja na lestvicah najboljših rolls-royceov. Cenijo se tudi redki wraithi. Rekordna cena zanj je bila dosežena na dražbi leta 2021 in je znašala debelih 351 tisoč evrov. Ceno dosegajo tudi zaradi posebnega duha, ki ga izžarevajo. O tem je spregovoril Howard Wraight, predsednik cluba lastnikov Rolls-Roycev v avstralski zvezni državi Victoria. O prvem srečanju s svojim bodočim wraithom je povedal: »Avto je bil temne bordo barve na črni podlagi in ni bil videti dosti drugačen od kraljičinega phantoma IV. Imel je kraljevsko prezenco.«

