Kako visoko mnenje o sebi morajo torej imeti posamezniki, ki se znajdejo v prometnem zastoju ter kar naenkrat pred seboj uzrejo čudež. Kot v biblični zgodbi se vsa vozila, ki so nekoč predstavljala nepremostljivo prepreko, pričnejo premikati levo in desno ter ustvarjajo varno pot do njihovega cilja, da bodo lahko kar se da kmalu izpolnili svoje posvečeno poslanstvo, od katerega so odvisna življenja – naj gre za pravočasen prihod domov na ogled nogometnega derbija, bodisi za prvo vrsto na trajektu za jadranske otoke. Ko sedim v svojem avtomobilu in upam, da smo reševalni pas ustvarili zgolj preventivno ter da se bo zastoj sprostil brez prihoda rešilcev ali gasilcev, si ob prihodu takšnih samovšečnežev lahko mislim zgolj eno: »budale«.

Na področju kulture vožnje ob zastojih in prometnih nesrečah na slovenskih avtocestah so se stvari na bolje pričele obračati pred desetimi leti. Tedaj je po spletu zaokrožil video posnetek gasilcev PGD Dolnji Logatec, ki so se sedem minut prebijali skozi kolono avtomobilov, tovornjakov, avtodomov in drugih vozil, ki so pogosto brez razumevanja, kaj jim je storiti, stala pred gasilskim vozilom in zmedeno poslušala zvok siren. Do kraja nesreče so se gasilci prebili šele tako, da je gasilec skočil ven iz vozila, sredi poletja v polni gasilski opremi tekel dobra dva kilometra in voznike usmerjal k oblikovanju reševalnega pasu. Gre za več ključnih minut, ki bi jih gasilci lahko posvetili pravočasni intervenciji in reševanju življenj. Da ne omenimo izčrpanosti, ki jo je moral po posredovanju čutiti gasilec, še preden je prišel do prizorišča nesreče. Po desetih letih osveščanj in kampanj je stanje danes mnogo boljše, prihaja pa tudi do novih težav. Denimo zgoraj opisanih.

Z vzpostavitvijo reševalnega pasu in pomoči reševalnim vozilom, da do prizorišča nesreče pridejo hitreje, povečamo možnost preživetja udeležencev v nesreči tudi do 40 odstotkov. To ni malo. Kdor se torej čuti kot izbranec, naj naslednjič ne smukne med razdeljeno morje vozil, temveč zavije ob skrajni rob cestišča in prispeva svoj delež k reševanju življenj. Tisti, ki stojijo na levem pasu, naj zapeljejo povsem v levo, tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na preostalih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje odstavni pas! Če sočutje slučajno ni dovolj, pa dodajmo, da je predpisana globa za nepravilno razvrščeno vozilo ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti 200 evrov.