V senci poplav

Ko pride v deželo katastrofa, kakršno je v Slovenijo prineslo deževje, potihnejo številne druge kolektivne bolečine, ker so v primerjavi s tako nesrečo skorajda zanemarljive. Mnogi so to razumeli in umaknili svoje sicer povsem utemeljene zahteve po več denarja ter jih preložili na boljši čas. Nekateri pa so to videli kot priložnost, se polastili podarjenega in to prodajali naprej. Podobno se je vedlo nekaj velikih institucij, ki jim stiska ljudi ne pride do živega, saj živijo in bogatijo prav na njen račun.