Fico in Orban? Ni tako samoumevno

Zmaga proruskega populističnega socialdemokrata Roberta Fica na parlamentarnih volitvah kaže, da populizem v Evropi še zdaleč ni premagan. K zmagi populističnega politika lahko veliko pripomorejo etablirane stranke, ki v času vladanja ne opravijo svojega dela. V nenehnem demokratičnem merjenju idej in političnih programov je ideološko-politični prijem populistov, ki se ga umešča med pluralizem in monizem, še kako živ. Prazne obljube z rokohitrskimi rešitvami naletijo na plodna tla predvsem na območjih velikih ekonomskih neenakosti, kjer je ob že siceršnjem demografskem nazadovanju in ekonomski zapostavljenosti prišlo še do dodatne razgradnje nižjega ter srednjega sloja zaradi selitve delovnih mest v druge dele države ali čez mejo nacionalne države.