Komu je OZN kot mednarodna organizacija še potrebna

Berem, da zaradi »zelo zapletenih in občutljivih geopolitičnih razmer« Organizacija Združenih narodov (OZN) približno 30 let ni imela dostopa do armenske regije (enklave) Gorski Karabah v Azerbajdžanu. Te dni pa nam iz te iste OZN zadovoljno sporočajo, da bodo v Gorski Karabah po 30 letih končno poslali humanitarno misijo. Zanimivo pri vsem tem je, da v tem istem Gorskem Karabahu že v naslednjih dneh ne bo niti enega Armenca več, saj jih je vseh 130.000 pod prisilo že zapustilo svoje domove. Samo vprašam se, komu je torej OZN sploh še namenjena, je v zadnjih 30 letih sploh preprečila kakšno vojno?